«Росгосстрах» и «Открытие» могут объединиться

О том, что основной владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над компанией, «Ведомостям» рассказали сразу несколько банкиров и страховщиков. В прошлую среду, например, Хачатуров в компании совладельца «Открытие холдинга» Вадима Беляева и первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева встречался с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали два госбанкира и источник, близкий к «Росгосстраху». Стороны представили регулятору план по объединению активов группы «Росгосстрах» и группы «Открытие», о чем договаривались с лета 2016 г., и готовятся проводить due diligence активов «Росгосстраха».

Пока обсуждается присоединение к «Открытию» страховщика и подконтрольного ему РГС-банка, уточнил человек, знакомый с обеими сторонами переговоров. Пенсионный бизнес (НПФ «РГС») в сделку не войдет. Хачатуров получит миноритарный пакет в «Открытие холдинге». По информации собеседника «Ведомостей», у партнеров есть идея сделать крупнейшую частную финансовую группу в России с активами в 4–5 трлн руб. и клиентской базой в 55 млн человек, по плану объединение займет весь 2017 год. Страховым бизнесом будет управлять команда «Росгосстраха», банковским инвестиционным и брокерским – команда «Открытия», говорит он, «работать бизнесы будут под действующими брендами».

Представители «Росгосстраха» и «Открытия» от комментариев отказались.

Размер пакета, который Хачатуров может получить в объединенной структуре, будет зависеть от финансового состояния компании.

ОСАГО принесло страховщику 15,5 млрд руб. убытка в первом полугодии 2016 г. Недавно «Росгосстрах» объявил допэмиссию на 46 млрд руб. (примерно 20% увеличенного уставного капитала). Однако один из собеседников «Ведомостей» допустил, что это может быть одним из этапов грядущей сделки. На прошлой неделе рейтинговое агентство S&P писало в обзоре, что бизнес страховщика все еще ориентирован на убыточный рынок ОСАГО, а сам он зависит от поддержки акционеров.

«Росгосстрах» и «Открытие» – давние партнеры. Структуры «Росгосстраха» уже владеют 8,7% главного банка группы «ФК Открытие». В 2014 г. на средства пенсионных накоплений долю в капитале банка приобрел НПФ «РГС». По данным на 8 декабря, доверительные управляющие пенсионного фонда владеют 7,5% в капитале банка, еще более 1% у самого страховщика. Пенсионный фонд РГС, не вошедший в сделку, ранее владел 6,73% акций страховщика.

Помимо фонда и страховщика в группе есть компания «РГС-недвижимость» – на ней числится долг по облигациям в 28,7 млрд руб. и 270 офисов, которые арендует РГС. Будет ли она присоединена – не понятно, говорит собеседник «Ведомостей». Доля недвижимости в структуре активов «Росгосстраха» выше средней, но все объекты в ее собственности реальные, указывает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

Бизнесмен также вел переговоры с ВТБ и Сбербанком, говорит один из госбанкиров, но те отказались. «Сделка в такой конфигурации выглядит вынужденной для Хачатурова, поскольку никто не ожидал, что в автостраховании сложится такая ситуация», – добавляет он и указывает, что компании необходимо быстро и кардинально менять бизнес-модель, а инвестору – закладывать в стоимость компании возможный регуляторный риск: поправки в закон об ОСАГО еще не приняты.

«Росгосстрах» называли страховым Сбербанком, а его доля в ОСАГО достигала 41%. Проблемы компании нарастали вместе с ухудшением ситуации на этом рынке. Страховщика подкосила активность автоюристов, а также многочисленные нарушения при продаже полисов. В мае 2015 г. ЦБ приостанавливал лицензию ОСАГО у «Росгосстраха», чем поверг рынок в шок. В ответ страховщик неуклонно снижает долю рынка.

Главная проблема для «Росгосстраха» – убыточность ОСАГО, убежден Самиев, особенно с учетом того, что «Росгосстрах» представлен во всех сложных регионах, а кросс-продажи для снижения убыточности к ОСАГО привязать нельзя. «Любая крупная компания с большой долей ОСАГО и обширной региональной сетью оказывается под давлением, а «Росгосстрах» – под самым большим», – продолжает он, страховщику нужно привлечь большой ресурс, чтобы пережить 2017 год, в случае если не будут в срок приняты поправки о натуральном возмещении в ОСАГО или они окажутся неэффективными. Следующий год, по мнению Самиева, может стать шоковым для ряда крупных компаний. Но допэмиссии в 20% акций должно хватить, чтобы его пережить, считает он, к тому же «Открытие» – мощная группа, которая может поддержать любой финансовый бизнес в случае конъюнктурных проблем на рынке. Хотя, конечно, есть риск, что на первом этапе «Росгосстрах» может принести «Открытию» убыток. Но покупка даст корпорации возможность выйти на страховой рынок с очень мощной инфраструктурой и сразу занять ведущие позиции по множеству сегментов – группе «Открытие» не хватало такого масштабного страхового бизнеса, считает Самиев, у всех конкурирующих финансовых групп, за отдельными исключениями, есть страховые компании.