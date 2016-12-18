Страхование
Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Хачатуров сдает «Росгосстрах»

«Росгосстрах» и «Открытие» могут объединиться

Контроль в новой группе получат владельцы «Открытия»
  • Татьяна Воронова,
  • Татьяна Ломская,
  • Дарья Борисяк
  • / Ведомости
«Открытию» не хватало страховой компании, у всех конкурентов они имеются
«Открытию» не хватало страховой компании, у всех конкурентов они имеются
Е. Разумный / Ведомости

О том, что основной владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над компанией, «Ведомостям» рассказали сразу несколько банкиров и страховщиков. В прошлую среду, например, Хачатуров в компании совладельца «Открытие холдинга» Вадима Беляева и первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева встречался с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали два госбанкира и источник, близкий к «Росгосстраху». Стороны представили регулятору план по объединению активов группы «Росгосстрах» и группы «Открытие», о чем договаривались с лета 2016 г., и готовятся проводить due diligence активов «Росгосстраха».

Пока обсуждается присоединение к «Открытию» страховщика и подконтрольного ему РГС-банка, уточнил человек, знакомый с обеими сторонами переговоров. Пенсионный бизнес (НПФ «РГС») в сделку не войдет. Хачатуров получит миноритарный пакет в «Открытие холдинге». По информации собеседника «Ведомостей», у партнеров есть идея сделать крупнейшую частную финансовую группу в России с активами в 4–5 трлн руб. и клиентской базой в 55 млн человек, по плану объединение займет весь 2017 год. Страховым бизнесом будет управлять команда «Росгосстраха», банковским инвестиционным и брокерским – команда «Открытия», говорит он, «работать бизнесы будут под действующими брендами».

Представители «Росгосстраха» и «Открытия» от комментариев отказались.

Размер пакета, который Хачатуров может получить в объединенной структуре, будет зависеть от финансового состояния компании.

ОСАГО принесло страховщику 15,5 млрд руб. убытка в первом полугодии 2016 г. Недавно «Росгосстрах» объявил допэмиссию на 46 млрд руб. (примерно 20% увеличенного уставного капитала). Однако один из собеседников «Ведомостей» допустил, что это может быть одним из этапов грядущей сделки. На прошлой неделе рейтинговое агентство S&P писало в обзоре, что бизнес страховщика все еще ориентирован на убыточный рынок ОСАГО, а сам он зависит от поддержки акционеров.

«Росгосстрах» взрастил убытки от ОСАГО
Убытки «Росгосстраха» могут стоить ему рейтинга
S&P готово их пересмотреть: бизнес страховщика все еще ориентирован на убыточный рынок ОСАГО, а сам он зависит от поддержки акционеров

«Росгосстрах» и «Открытие» – давние партнеры. Структуры «Росгосстраха» уже владеют 8,7% главного банка группы «ФК Открытие». В 2014 г. на средства пенсионных накоплений долю в капитале банка приобрел НПФ «РГС». По данным на 8 декабря, доверительные управляющие пенсионного фонда владеют 7,5% в капитале банка, еще более 1% у самого страховщика. Пенсионный фонд РГС, не вошедший в сделку, ранее владел 6,73% акций страховщика.

Помимо фонда и страховщика в группе есть компания «РГС-недвижимость» – на ней числится долг по облигациям в 28,7 млрд руб. и 270 офисов, которые арендует РГС. Будет ли она присоединена – не понятно, говорит собеседник «Ведомостей». Доля недвижимости в структуре активов «Росгосстраха» выше средней, но все объекты в ее собственности реальные, указывает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

«Росгосстрах» решил остаться на рынке ОСАГО

Бизнесмен также вел переговоры с ВТБ и Сбербанком, говорит один из госбанкиров, но те отказались. «Сделка в такой конфигурации выглядит вынужденной для Хачатурова, поскольку никто не ожидал, что в автостраховании сложится такая ситуация», – добавляет он и указывает, что компании необходимо быстро и кардинально менять бизнес-модель, а инвестору – закладывать в стоимость компании возможный регуляторный риск: поправки в закон об ОСАГО еще не приняты.

«Росгосстрах» называли страховым Сбербанком, а его доля в ОСАГО достигала 41%. Проблемы компании нарастали вместе с ухудшением ситуации на этом рынке. Страховщика подкосила активность автоюристов, а также многочисленные нарушения при продаже полисов. В мае 2015 г. ЦБ приостанавливал лицензию ОСАГО у «Росгосстраха», чем поверг рынок в шок. В ответ страховщик неуклонно снижает долю рынка.

ФК «Открытие» продала страховщика жизни «Росгосстраху»
ФК «Открытие» продала страховщика жизни «Росгосстраху»
Таким образом, группа полностью вышла из страхового бизнеса, который строила почти пять лет

Главная проблема для «Росгосстраха» – убыточность ОСАГО, убежден Самиев, особенно с учетом того, что «Росгосстрах» представлен во всех сложных регионах, а кросс-продажи для снижения убыточности к ОСАГО привязать нельзя. «Любая крупная компания с большой долей ОСАГО и обширной региональной сетью оказывается под давлением, а «Росгосстрах» – под самым большим», – продолжает он, страховщику нужно привлечь большой ресурс, чтобы пережить 2017 год, в случае если не будут в срок приняты поправки о натуральном возмещении в ОСАГО или они окажутся неэффективными. Следующий год, по мнению Самиева, может стать шоковым для ряда крупных компаний. Но допэмиссии в 20% акций должно хватить, чтобы его пережить, считает он, к тому же «Открытие» – мощная группа, которая может поддержать любой финансовый бизнес в случае конъюнктурных проблем на рынке. Хотя, конечно, есть риск, что на первом этапе «Росгосстрах» может принести «Открытию» убыток. Но покупка даст корпорации возможность выйти на страховой рынок с очень мощной инфраструктурой и сразу занять ведущие позиции по множеству сегментов – группе «Открытие» не хватало такого масштабного страхового бизнеса, считает Самиев, у всех конкурирующих финансовых групп, за отдельными исключениями, есть страховые компании.

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