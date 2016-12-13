Убытки «Росгосстраха» могут стоить ему рейтинга

S&P готово их пересмотреть: бизнес страховщика все еще ориентирован на убыточный рынок ОСАГО, а сам он зависит от поддержки акционеров

Международное рейтинговое агентство S&P поместило рейтинг «Росгосстраха» по международной шкале В+ и рейтинг по национальной шкале ruA на пересмотр с «негативным» прогнозом.

«Росгосстрах» показал значительный убыток как по международным стандартам финансовой отчетности за шесть месяцев 2016 г., так и по российским стандартам бухгалтерского учета за девять месяцев 2016 г., отмечают аналитики S&P. Показатели компании в сравнении с конкурентами «устойчиво низкие», ее конкурентная позиция ухудшается, продолжают они, а ее бизнес-модель находится под давлением из-за ориентации на убыточный рынок ОСАГО.

Анонсированные реформы – введение приоритета натурального возмещения, института страхового омбудсмена и единого страхового агента – скорее всего, окажут позитивное влияние на результаты компании, но эффект от них станет очевидным в 2017 г. или позднее, говорит аналитик S&P Екатерина Толстова. А пока профиль бизнес-рисков «Росгосстраха» пересмотрен с «приемлемого» на «чувствительный к воздействию рыночных факторов». В III квартале компания снизила долю на рынке ОСАГО до 20%.

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто «Росгосстраха» по итогам первого полугодия 2016 г. составил 117,6% (как и за 2015 г.), чистый убыток – 8,6 млрд руб. (около $140 млн), что в 2 раза выше показателя 2015 г., отмечается в обзоре S&P.

Страховщик не справляется ОСАГО принесло страховщику 15,5 млрд руб. убытка в первом полугодии 2016 г. с учетом расходов на создание резервов и урегулирование страховых случаев, следует из отчетности страховщика по международным стандартам.

Достаточность капитала страховщика снижается: помимо крупных убытков сказался значительный уровень учтенного гудвила, замечает Толстова, S&P в соответствии со своей методологией вычитает его из расчета капитала, взвешенного с учетом рисков, в итоге расчетный капитал у «Росгосстраха» ниже отраженного на балансе. Кроме того, в инвестиционном портфеле страховщика достаточно высока доля вложений в акции: в 2015 г. и первой половине 2016 г. она составила 17%, поясняет Толстова.

Улучшить ситуацию может недавно анонсированная «Росгосстрахом» допэмиссия акций на 46 млрд руб., замечают эксперты: «Мы ожидаем, что компания получит значительную финансовую поддержку, достаточную для покрытия убытков от страховой деятельности за 2016 г. и предыдущие периоды». Сейчас S&P исходит из того, что 46 млрд руб. для этого будет достаточно, поясняет Толстова. Если же убытки будут расти, а компания не будет докапитализирована «акционером или потенциальным инвестором» и не получит поддержку акционера, рейтинг будет снижен, говорят аналитики S&P.

Сейчас показатели «Росгосстраха» и других страховщиков ОСАГО зависят от анонсированных ЦБ законодательных изменений, замечает гендиректор компании Дмитрий Маркаров: хотя эффект станет заметен только во второй половине 2017 г., «их принятие будет важным сигналом и для менеджмента страховщиков, и для акционеров, и для инвесторов, и для рейтинговых агентств, что ситуация на рынке ОСАГО может обладать положительным вектором и при определенных усилиях может быть выправлена». По подавляющему большинству остальных видов страхования результаты компании улучшаются, подчеркивает он, а законодательные поправки должны «поставить реальный заслон на пути автоюристов, выправить ситуацию с убыточностью ОСАГО и нормализовать финансовые результаты».

Новые крупные акционеры у «Росгосстраха» могут появиться в любой момент, добавляет Маркаров: «Наши акции находятся в открытом доступе на Московской бирже, тем более что руководством компании и общим собранием акционеров недавно принято решение о допэмиссии акций». СК «Росгосстрах» планирует разместить на Московской бирже 20% акций.

Если натуральное возмещение в ОСАГО заработает хотя бы с марта, это окажет огромную поддержку всем компаниям на этом рынке, прежде всего «Росгосстраху», замечает управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин: «Ситуация меняется быстро, появилась надежда на более оперативное принятие поправок о натуральном возмещении». Докапитализация компании также очень уместна и существенно поддержит ее позиции, добавляет он.