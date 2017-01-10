Статистические радости

В отсутствие реальных достижений статистика сама по себе может быть источником оптимизма, радости и прочих приятных ощущений. Как следует из новой оценки итогов 2015 г., произведенной Росстатом, спад ВВП в 2015 г. оказался на одну пятую меньше, чем представлялось ранее: не 3,7%, а только 3%.

Цифра и сама по себе выглядит хорошо, и для последующих расчетов полезна: если оценка данных устоит при двух следующих корректировках, которые Росстат проведет в 2017 г., то получится, что сроки выздоровления российской экономики чисто статистически сократятся на год и на уровень 2014 г. она вернется не за пять лет, как прогнозировало Минэкономразвития, а уже за четыре года. А на пятый год, т. е. в 2019 г., при сохранении нынешних темпов роста, его даже превысит! Правда, всего на 0,8% (т. е. примерно в пределах статпогрешности), зато досрочно – и в списке экономических достижений, которые глава государства презентует избирателям во время ежегодных сеансов общения, станет на один пункт больше.