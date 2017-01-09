Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: ВВП не так уж низок

Росстат пересмотрел итоги 2015 г., сократив экономический спад на одну пятую – с 3,7 до 3%

Теперь выходить из двухлетней рецессии экономике будет статистически проще
Российская экономика получила военную поддержку
Российская экономика получила военную поддержку
Vadim Grishankin / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / AFP

Росстат существенно – на одну пятую – скорректировал масштаб падения экономики в 2015 г. Согласно новой оценке, спад ВВП в 2015 г. составил не 3,7%, а 3% за счет пересмотра итогов III квартала.

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