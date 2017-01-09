Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: ВВП не так уж низок

Росстат пересмотрел итоги 2015 г., сократив экономический спад на одну пятую – с 3,7 до 3%

Теперь выходить из двухлетней рецессии экономике будет статистически проще

Ольга Кувшинова

/ Ведомости