Росстат пересмотрел итоги 2015 г., сократив экономический спад на одну пятую – с 3,7 до 3%

Росстат существенно – на одну пятую – скорректировал масштаб падения экономики в 2015 г. Согласно новой оценке, спад ВВП в 2015 г. составил не 3,7%, а 3% за счет пересмотра итогов III квартала.
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