Закрыть от праздного любопытства
- Мария Железнова,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Правительство разрешило «Роснефтегазу» (100% акций принадлежит государству, председатель совета директоров – Игорь Сечин) не раскрывать финансовые показатели 2016 г., выяснил «Дождь». Будучи новостью в информационном смысле этого слова, в содержательном плане это знание вовсе не новость. Подумаешь, одной из самых закрытых российских компаний с предположительно сотнями миллиардов рублей на счетах дали возможность и дальше оставаться закрытой. Вот если бы правительство, наоборот, предписало «Роснефтегазу» раскрыть показатели – вот это была бы новость!
В прошлом году «Роснефтегаз» изменил организационно-правовую форму с открытого акционерного общества на акционерное общество, избавившись таким образом от обязанности публиковать ежегодную финансовую отчетность, если акционер одобряет такую скрытность, – и акционер, т. е. правительство, одобрил.
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