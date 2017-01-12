Закрыть от праздного любопытства

Правительство разрешило «Роснефтегазу» (100% акций принадлежит государству, председатель совета директоров – Игорь Сечин) не раскрывать финансовые показатели 2016 г., выяснил «Дождь». Будучи новостью в информационном смысле этого слова, в содержательном плане это знание вовсе не новость. Подумаешь, одной из самых закрытых российских компаний с предположительно сотнями миллиардов рублей на счетах дали возможность и дальше оставаться закрытой. Вот если бы правительство, наоборот, предписало «Роснефтегазу» раскрыть показатели – вот это была бы новость!

В прошлом году «Роснефтегаз» изменил организационно-правовую форму с открытого акционерного общества на акционерное общество, избавившись таким образом от обязанности публиковать ежегодную финансовую отчетность, если акционер одобряет такую скрытность, – и акционер, т. е. правительство, одобрил.