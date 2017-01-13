Билет в собор больше не нужен

Для входа в Исаакиевский собор скоро не понадобится билет. Главный храм Российской империи, в котором больше 80 лет был музей, вернется церкви. К двум службам в день, которые проходят в музее сейчас, очевидно, прибавятся новые. Представители РПЦ обещают сохранить и даже расширить экскурсионную программу, сделать вход бесплатным и не ограничивать его. Ну разве что во время литургии гости не смогут подойти к алтарю, уточнил епископ Тихон (Шевкунов).

Совмещать под одним куполом музей и храм непросто. Музей в большой степени опирается на факты, осмысляет и анализирует прошлое. Его посетители не обязаны соблюдать дресс-код. Религия, напротив, апеллирует к чувствам. Мирская суета вроде зарабатывания денег и прав на недвижимость не так важна, как вера. Музею же вполне прилично стремиться к увеличению дохода, предлагать новые услуги, открывать магазины сувениров. На знаменитую колоннаду Исаакия можно подняться ночью (в период белых ночей), билет стоит 400 руб. Исаакий – один из самых популярных музеев; в новогодние праздники там побывало 146 000 человек (в Эрмитаже – 178 000), за год – более 3 млн человек.

РПЦ ведет себя вполне рационально, если не сказать расчетливо. Она готова взять на себя расходы на содержание Исаакиевского собора, а серьезные реставрационные работы будет финансировать бюджет Петербурга, собственностью которого останется храм. То есть пользоваться храмом будет РПЦ, а платить за его реставрацию – все петербуржцы. Этот факт, а также стремительное согласие губернатора с предложением патриарха вызывают у многих возмущение (петиция против передачи за день собрала 130 000 подписей). Сторонники передачи говорят об исторической справедливости и возвращении храмов верующим. Исаакиевский собор строился на деньги казны (около 23 млн руб. в 1818–1858 гг.), реставрировался, в том числе в советское время, на государственные средства. Похожая судьба у Морского собора в Кронштадте – он был построен на деньги морского ведомства и пожертвования, в советское время был частью Центрального военно-морского музея, а в 2003 г. передан Санкт-Петербургской епархии. Зайти туда может каждый, но прихожане посматривают на туристов, которые разглядывают фотографии Иоанна Кронштадтского, с некоторой досадой.

Года через два – примерно столько займет передача – платить 250 руб. за вход в Исаакиевский собор будет не нужно. Но этой экономии как-то не хочется радоваться.