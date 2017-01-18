Недетский вопрос

Решение Европейского суда по правам человека присудить суммарную компенсацию в 75 000 евро 25 американцам, лишившимся права усыновить российских детей из-за так называемого «антисиротского закона» (подробнее см. статью на стр. 02), вызвало у наших политиков предсказуемо бурную реакцию. Естественно, сильнее других возмущались те, кто этот закон и принимал четыре года назад.

Так, известный специалист по вопросам материнства и детства, член Совета Федерации Елена Мизулина назвала действия ЕСПЧ вмешательством во внутренние дела России, которая не ратифицировала Гаагскую конвенцию о защите детей и потому «не связана обязательствами в области международного усыновления». Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский пообещал, что Россия проигнорирует это решение, поскольку у нее есть «суверенное право принимать решения в рамках своего понимания». А депутат-единоросс Ольга Баталина, которая как один из непосредственных инициаторов этого закона, видимо, научилась проникать в сознание иностранных усыновителей и страсбургских судей, даже выразила уверенность в том, что американцам нужны были только деньги и «никакого отношения к детям решение суда не имеет».

Редким диссонансом на этом негодующем фоне прозвучала одобрительная реплика председателя Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова. Он решение ЕСПЧ поддержал и напомнил, что его коллеги по совету с самого начала выражали сомнение насчет того, является ли запрет на иностранное усыновление адекватным ответом на ущемление прав россиян американским законом Магнитского.

Вопрос, однако, в том, что дальше со всем этим делать.

С одной стороны, Страсбург, конечно, посягнул на святое: духовные скрепы, кругом враги, руки прочь и все такое. И хотя денег с нас требуют неизмеримо меньше, чем за сравнительно честный отъем ЮКОСа, по идеологической значимости это вопрос примерно того же уровня. А раз так, то и отвечать нужно по полной: не только апелляция (ее Минюст уже обещал), которую почти наверняка отклонят, но и обращение в Конституционный суд о невозможности исполнения решения ЕСПЧ, как это было с тем же ЮКОСом.

Но, с другой стороны, чисто юридически нынешнее решение ЕСПЧ вполне себе проходное. Сумма в 3000 евро на одного заявителя, по признанию наших же чиновников, символическая, при этом отменять или исправлять сам закон никто не требует. Такие решения ЕСПЧ принимает пачками (особенно в связи с нарушениями в ходе уголовных процессов), и обычно Россия без лишнего шума эти деньги выплачивает. А механизм отмены решений ЕСПЧ через КС был все-таки придуман для точечных спецопераций в особо крупных размерах.

Ну и к тому же речь идет об американцах, которые, как надеются в Кремле, после 20 января неумолимо начнут превращаться из врагов в конструктивных партнеров. Так что Владимиру Путину предстоит еще подумать, не стоит ли вслед за не высланными из России американскими дипломатами проявить милость и к несостоявшимся американским усыновителям.