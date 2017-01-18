Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Цифра недели: 75 000 евро

Недетский вопрос

Чем может ответить Россия на решение ЕСПЧ по антисиротскому закону

Решение Европейского суда по правам человека присудить суммарную компенсацию в 75 000 евро 25 американцам, лишившимся права усыновить российских детей из-за так называемого «антисиротского закона» (подробнее см. статью на стр. 02), вызвало у наших политиков предсказуемо бурную реакцию. Естественно, сильнее других возмущались те, кто этот закон и принимал четыре года назад.

Так, известный специалист по вопросам материнства и детства, член Совета Федерации Елена Мизулина назвала действия ЕСПЧ вмешательством во внутренние дела России, которая не ратифицировала Гаагскую конвенцию о защите детей и потому «не связана обязательствами в области международного усыновления». Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский пообещал, что Россия проигнорирует это решение, поскольку у нее есть «суверенное право принимать решения в рамках своего понимания». А депутат-единоросс Ольга Баталина, которая как один из непосредственных инициаторов этого закона, видимо, научилась проникать в сознание иностранных усыновителей и страсбургских судей, даже выразила уверенность в том, что американцам нужны были только деньги и «никакого отношения к детям решение суда не имеет».

Запрет на усыновление детей американцами признан неправомерным

Редким диссонансом на этом негодующем фоне прозвучала одобрительная реплика председателя Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова. Он решение ЕСПЧ поддержал и напомнил, что его коллеги по совету с самого начала выражали сомнение насчет того, является ли запрет на иностранное усыновление адекватным ответом на ущемление прав россиян американским законом Магнитского.

Вопрос, однако, в том, что дальше со всем этим делать.

С одной стороны, Страсбург, конечно, посягнул на святое: духовные скрепы, кругом враги, руки прочь и все такое. И хотя денег с нас требуют неизмеримо меньше, чем за сравнительно честный отъем ЮКОСа, по идеологической значимости это вопрос примерно того же уровня. А раз так, то и отвечать нужно по полной: не только апелляция (ее Минюст уже обещал), которую почти наверняка отклонят, но и обращение в Конституционный суд о невозможности исполнения решения ЕСПЧ, как это было с тем же ЮКОСом.

Гражданское общество: Закон без срока давности

Но, с другой стороны, чисто юридически нынешнее решение ЕСПЧ вполне себе проходное. Сумма в 3000 евро на одного заявителя, по признанию наших же чиновников, символическая, при этом отменять или исправлять сам закон никто не требует. Такие решения ЕСПЧ принимает пачками (особенно в связи с нарушениями в ходе уголовных процессов), и обычно Россия без лишнего шума эти деньги выплачивает. А механизм отмены решений ЕСПЧ через КС был все-таки придуман для точечных спецопераций в особо крупных размерах.

Ну и к тому же речь идет об американцах, которые, как надеются в Кремле, после 20 января неумолимо начнут превращаться из врагов в конструктивных партнеров. Так что Владимиру Путину предстоит еще подумать, не стоит ли вслед за не высланными из России американскими дипломатами проявить милость и к несостоявшимся американским усыновителям.

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