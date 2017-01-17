Запрет на усыновление детей американцами признан неправомерным

Из опубликованного решения суда следует, что он признал нарушения статей 14 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по серии исков против России в связи с так называемым законом Димы Яковлева 272-ФЗ, запретившим с 2013 г. усыновление российских детей-сирот в американские семьи.

Из опубликованного решения суда следует, что он признал нарушения статей 14 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. «Запрет на усыновление является дискриминационным... поскольку предотвращает усыновление российских детей исключительно в зависимости от национальности потенциальных приемных родителей; а также поскольку запрет такого рода непропорционален заявленным правительством целям, учитывая его ретроактивность и применение вне зависимости от конкретных обстоятельств (усыновителей). Однако суд нашел необоснованным утверждение о том, что запрет послужил причиной жестокого обращения с детьми, установив, что в России они получили адекватное медицинское обеспечение», – говорится в тексте решения. Таким образом, факт дискриминации установлен в отношении приемных родителей, но не детей.

В соответствии с вердиктом Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам по 3000 евро – в общей сложности около 75 000 евро. Кроме того, российская сторона обязана оплатить судебные издержки в размере 13 600 евро.

В своем особом мнении судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов написал, что сумма компенсации по этому иску является символической по сравнению с обычной практикой суда, поскольку суд, по его мнению, сосредоточился на чисто техническом нарушении конвенции. Дедов указал, что финальные стадии подготовки усыновления, пройденные истцами, с формальной точки зрения не означают ни получения родительских прав, ни даже гарантии такового.

Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей – граждан России.

Истцы утверждали, что после вступления закона в силу процесс усыновления был прерван, попытки же граждан США добиться результатов в российских судах успеха не имели. В ЕСПЧ они пытались доказать, что действия российских властей нарушают ст. 3 («Запрещение пыток»), ст. 8 («Право на уважение частной и семейной жизни») и ст. 14 («Запрещение дискриминации») Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Истцы указывали, что оформляли документы на усыновление еще в 2010–2012 гг., а на момент вступления закона в силу имели на руках разрешение от российских властей.

«Закон Димы Яковлева», подписанный президентом Владимиром Путиным в декабре 2012 года, предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон назван по имени двухлетнего мальчика из России Дмитрия Яковлева, который погиб в 2008 г. в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. В среде российской оппозиции этот закон получил имя «закон подлецов».