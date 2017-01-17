Безопасность и право

Запрет на усыновление детей американцами признан неправомерным

ЕСПЧ вынес вердикт по «закону Димы Яковлева», присудив компенсацию несостоявшимся приемным родителям
Из опубликованного решения суда следует, что он признал нарушения статей 14 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Из опубликованного решения суда следует, что он признал нарушения статей 14 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
М.Стулов / Ведомости

Сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по серии исков против России в связи с так называемым законом Димы Яковлева 272-ФЗ, запретившим с 2013 г. усыновление российских детей-сирот в американские семьи.

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Из опубликованного решения суда следует, что он признал нарушения статей 14 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. «Запрет на усыновление является дискриминационным... поскольку предотвращает усыновление российских детей исключительно в зависимости от национальности потенциальных приемных родителей; а также поскольку запрет такого рода непропорционален заявленным правительством целям, учитывая его ретроактивность и применение вне зависимости от конкретных обстоятельств (усыновителей). Однако суд нашел необоснованным утверждение о том, что запрет послужил причиной жестокого обращения с детьми, установив, что в России они получили адекватное медицинское обеспечение», – говорится в тексте решения. Таким образом, факт дискриминации установлен в отношении приемных родителей, но не детей.

В соответствии с вердиктом Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам по 3000 евро – в общей сложности около 75 000 евро. Кроме того, российская сторона обязана оплатить судебные издержки в размере 13 600 евро.

В своем особом мнении судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов написал, что сумма компенсации по этому иску является символической по сравнению с обычной практикой суда, поскольку суд, по его мнению, сосредоточился на чисто техническом нарушении конвенции. Дедов указал, что финальные стадии подготовки усыновления, пройденные истцами, с формальной точки зрения не означают ни получения родительских прав, ни даже гарантии такового.

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Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей – граждан России.

Истцы утверждали, что после вступления закона в силу процесс усыновления был прерван, попытки же граждан США добиться результатов в российских судах успеха не имели. В ЕСПЧ они пытались доказать, что действия российских властей нарушают ст. 3 («Запрещение пыток»), ст. 8 («Право на уважение частной и семейной жизни») и ст. 14 («Запрещение дискриминации») Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Истцы указывали, что оформляли документы на усыновление еще в 2010–2012 гг., а на момент вступления закона в силу имели на руках разрешение от российских властей.

«Закон Димы Яковлева», подписанный президентом Владимиром Путиным в декабре 2012 года, предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон назван по имени двухлетнего мальчика из России Дмитрия Яковлева, который погиб в 2008 г. в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. В среде российской оппозиции этот закон получил имя «закон подлецов».

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