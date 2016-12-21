Детский омбудсмен: Отмена запрета на усыновление в США будет зависеть от администрации Трампа

Россия открыта для диалога о возобновлении усыновления российских сирот в США, ныне запрещенного по закону, но все будет зависеть от позиции новой администрации Белого дома. Как передает ТАСС, это в Севастополе заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Усыновление российских детей гражданами США с декабря 2012 г. запрещено законом, который называли «законом Димы Яковлева» по имени погибшего в США ребенка, или «законом подлецов».

«Сменится администрация президента США, мы посмотрим, какие решения будут с их стороны. Со стороны России есть готовность к диалогу, но, к сожалению, те запросы, которые были направлены в отношении уже усыновленных детей, есть ли там угроза жизни и безопасности, это тысячи запросов, которые остаются без ответа. В такой ситуации сложно говорить о каком-то диалоге», - сказала Кузнецова.

С властями Севастополя омбудсмен собирается обсудить системную помощь детям-сиротам, обеспечение их жильем, гражданством, своевременной медпомощью и безопасность перевозок детей.

34-летняя мать шестерых детей была назначена уполномоченным по правам ребенка при президенте в начале сентября 2016 г. После назначения она заявила, что намерена в первую очередь отстаивать право несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье, поскольку из нарушения этого права и возникают самые главные проблемы, как она считает.