Нечаянная надежда глобалистов
- Николай Эппле
- / Ведомости
Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на форуме в Давосе прозвучало как еще одна заявка на новую роль Китая в глобальной системе международных отношений. Председатель Си призвал мировых лидеров не отказываться от глобализации из страха перед ее негативными эффектами и «не запираться в темной комнате протекционизма». Эти слова звучат в очень специфический момент, а китайский лидер, произнося их, производит особенно выгодное впечатление, причем как в мире, так и в Китае.
Ощущение дестабилизации системы глобального управления сегодня куда ощутимее, чем когда бы то ни было. Мир всерьез обеспокоен заявлениями Дональда Трампа, под знаком грядущей инаугурации которого проходит нынешний форум (причем заявления о готовности ввести 45%-ную пошлину на китайские товары и отказаться от политики «одного Китая» вызвали острую реакцию даже внутри США, в том числе со стороны крупных политиков и корпораций). Это ощущение дестабилизации укрепляет отсутствие на форуме большинства мировых лидеров. Не до выступлений в Давосе Ангеле Меркель, Франсуа Олланду, Владимиру Путину. Председатель Си приезжает в Давос впервые и мгновенно оказывается в роли единственного ответственного лидера, ратующего за сотрудничество.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров