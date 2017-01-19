Нечаянная надежда глобалистов

Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на форуме в Давосе прозвучало как еще одна заявка на новую роль Китая в глобальной системе международных отношений. Председатель Си призвал мировых лидеров не отказываться от глобализации из страха перед ее негативными эффектами и «не запираться в темной комнате протекционизма». Эти слова звучат в очень специфический момент, а китайский лидер, произнося их, производит особенно выгодное впечатление, причем как в мире, так и в Китае.

Ощущение дестабилизации системы глобального управления сегодня куда ощутимее, чем когда бы то ни было. Мир всерьез обеспокоен заявлениями Дональда Трампа, под знаком грядущей инаугурации которого проходит нынешний форум (причем заявления о готовности ввести 45%-ную пошлину на китайские товары и отказаться от политики «одного Китая» вызвали острую реакцию даже внутри США, в том числе со стороны крупных политиков и корпораций). Это ощущение дестабилизации укрепляет отсутствие на форуме большинства мировых лидеров. Не до выступлений в Давосе Ангеле Меркель, Франсуа Олланду, Владимиру Путину. Председатель Си приезжает в Давос впервые и мгновенно оказывается в роли единственного ответственного лидера, ратующего за сотрудничество.