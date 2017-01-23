Кто-то сделает страну лучше

Планирование будущего некомфортно для жителей России. Как следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), почти половина опрошенных (48%) строят планы только на год и меньше, каждый пятый (20%) – на 3–5 лет, только у каждого 50-го есть планы на 20 лет вперед. Каждый четвертый (24%) вообще не строит никаких жизненных планов.

Схожие данные и у «Левада-центра». Как писал социолог «Левады» Денис Волков, регулярные опросы показывают, что «на много лет вперед» строит планы только каждый 20-й, на год-два – каждый третий (33%), а 46% «не знают, что будет даже в ближайшие месяцы». Самый дальний горизонт планирования у людей с высоким социальным статусом и высоким доходом: руководителей, управленцев. Одним днем живут, как правило, люди из социально ущемленных групп – беднейшие, пожилые, малообразованные и проч. Молодежь, у которой впереди вся жизнь, строит планы только на ближайшие год-два. Причины такого поведения Волков видит в ничтожном, в представлении большинства, влиянии обычного человека на происходящее в стране – единственным актором называется власть.