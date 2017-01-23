От редакции
Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: От редакции: Безличный прогресс

Кто-то сделает страну лучше

Россияне не строят личных планов, но уверены, что через 20 лет все будет хорошо

Планирование будущего некомфортно для жителей России. Как следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), почти половина опрошенных (48%) строят планы только на год и меньше, каждый пятый (20%) – на 3–5 лет, только у каждого 50-го есть планы на 20 лет вперед. Каждый четвертый (24%) вообще не строит никаких жизненных планов.

Схожие данные и у «Левада-центра». Как писал социолог «Левады» Денис Волков, регулярные опросы показывают, что «на много лет вперед» строит планы только каждый 20-й, на год-два – каждый третий (33%), а 46% «не знают, что будет даже в ближайшие месяцы». Самый дальний горизонт планирования у людей с высоким социальным статусом и высоким доходом: руководителей, управленцев. Одним днем живут, как правило, люди из социально ущемленных групп – беднейшие, пожилые, малообразованные и проч. Молодежь, у которой впереди вся жизнь, строит планы только на ближайшие год-два. Причины такого поведения Волков видит в ничтожном, в представлении большинства, влиянии обычного человека на происходящее в стране – единственным актором называется власть.

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