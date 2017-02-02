Дизельгейт не помеха

Компанией этой недели группу Volkswagen сделала Toyota Motor Corp., объявившая 30 января о том, что в 2016 г. продала 10,175 млн автомобилей. Это автоматически вывело Volkswagen Group на 1-е место в списке крупнейших автомобилестроителей планеты: немецкая группа еще 10 января отчиталась, что в прошлом году реализовала 10,312 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Продажи VW Group в 2016 г. выросли на 3,8% – у Toyota только на 0,2%.

Задачу стать крупнейшим автопроизводителем мира для Volkswagen Group на рубеже веков поставил Фердинанд Пьех – один из крупнейших акционеров группы, руководивший ею на протяжении 20 лет. В апреле 2015 г. другие акционеры группы, в которой Пьех работал с 1963 г., изгнали его со всех постов. Та скандальная отставка случилась вскоре после того, как Пьех заявил, что «дистанцируется» от гендиректора VW Group Мартина Винтеркорна, считавшегося до этого протеже Пьеха и продолжавшего политику увеличения производства. А тому заявлению Пьеха, по сообщениям немецких СМИ, предшествовал его разговор с Винтеркорном, на котором акционер, якобы впервые услышавший о фальсификациях с выбросами дизельных двигателей, потребовал от топ-менеджера объяснений. На что Винтеркорн, якобы, заявил, что у него все под контролем. В сентябре 2015 г. дизельгейт стал достоянием общественности, Винтеркорн был уволен, а на его место назначен Маттиас Мюллер – с задачей реформировать компанию. По иронии судьбы именно под руководством Мюллера VW Group вышла на 1-е место по продажам.

В том, что VW Group впервые в своей истории стала № 1 – даже несмотря на дизельгейт, – нет ничего удивительного. Основные проблемы у группы – в США, где компания должна выкупить или отремонтировать более полумиллиона скомпрометированных дизельных машин. А основные рынки сбыта VW Group – Западная Европа и Китай. «В Китае было продано всего около 2000 дизельных автомобилей, – рассказывал Мюллер «Ведомостям» в октябре 2016 г. – Вопреки утверждениям ряда СМИ, у нас нет проблем в Европе».

Более того, даже из дизельгейта в США VW Group может извлечь статистическую выгоду. До 2019 г. группа должна выкупить обратно или отремонтировать в США 562 000 дизельных автомобилей, в которых было установлено незаконное программное обеспечение. Эти автомобили компания выкупает по цене, близкой к новым, и подавляющее большинство клиентов, естественно, выбирают деньги, а не ремонт. Но, по словам Майка ди Фео, дилера VW из Нью-Джерси и руководителя национальной дилерской ассоциации VW, около 20% клиентов, сдающих скомпрометированные автомобили в его дилерском центре, остаются верны марке.

По мнению некоторых опрошенных Bloomberg аналитиков, VW Group может сохранить 1-е место и в 2017–2018 гг. – ключевым будет то, как поведет себя американский рынок после победы Дональда Трампа. Турбулентность на нем гораздо сильнее повредит Toyota, чем VW. В прошлом году Toyota выпустила в США 1,38 млн машин – больше только у General Motors, Ford и Fiat Chrysler Automobiles. Но Трамп уже успел отчитать Toyota за то, что она решила строить новый завод не в США, а в Мексике, на что японцы оперативно заявили, что создадут 400 новых рабочих мест на своем заводе в Принстоне. (VW тем временем объявил, что создал 1300 новых рабочих мест – для разбора письменных и телефонных претензий, связанных с дизельгейтом.)

Впрочем, гораздо важнее общих продаж компании ее прибыль. И тут VW Group еще есть к чему стремиться: по оценкам Bloomberg, за шесть месяцев 2016 г. (по сентябрь включительно) прибыль у Toyota более чем в 2 раза выше, чем у VW.

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