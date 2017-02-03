Обстрел линии разграничения

В четверг интенсивность обстрелов украинской артиллерией Донецка и Макеевки снизилась. Днем ранее по согласованию сторон конфликта начался ремонт электросетей, повреждение которых привело к перебоям с водой в Донецке и угрозе остановки коксохимического завода в Авдеевке, от которого зависит теплоснабжение и сама жизнь этого подконтрольного Украине моногорода. Возможно, начавшееся в воскресенье после захвата украинской армией новых позиций под Авдеевкой обострение обстановки, которое привело к самым сильным с 2014 г. обстрелам Донецка, позади. Но ситуация все еще неустойчивая. В результате украинских обстрелов погибло несколько и ранено несколько десятков мирных жителей, число погибших и раненых военных с обеих сторон, возможно, превышает две сотни.

Украинская сторона открыто заявляет, что целью ее «ползучего» наступления является выход украинских сил на линию разграничения «Минска-1», заключенного в сентябре 2014 г., которая для нее более выгодна, чем линия «Минска-2» (февраль 2015 г.). Следует напомнить, что оба «Минска» – результат поражений украинской армии. И нет никаких оснований считать, что по достижении линии «Минска-1» Украина не поставит в повестку дня, например, вопрос о выполнении «мирного плана Петра Порошенко» от июня 2014 г., т. е. о капитуляции самопровозглашенных республик Донбасса.

Судя по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего украинское наступление инициативой «самостийных отрядов», пусть и при поддержке, надо понимать, несамостийной артиллерии, в Кремле склоняются к умеренной реакции на обострение в Донбассе. Ссылка на «самостийность» оставляет возможность Петру Порошенко свалить вину на пресловутые «добровольческие батальоны» (к слову сказать, подсчеты показывают, что во всех этих формированиях немногим больше 5000 человек). Впрочем, этот жест не был оценен в Киеве, зато вызвал, мягко говоря, недоумение в Донецке. Возможно, Москва делает настолько большую ставку на Дональда Трампа, что старается не доставлять неприятностей на украинском направлении новому президенту США, число внешних и внутренних недругов которого растет ежедневно. Но если дисфункциональность американской внешней политики будет нарастать, то у Кремля может появиться и противоположное желание – например, резко повысить точность и дальнобойность артиллерии народной милиции ДНР и ЛНР, что уже как-то раз случилось в мае – июне прошлого года после очередных успехов украинского «ползучего наступления».