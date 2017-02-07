Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: От редакции: ЕС еще поживет

Двадцать пять лет назад в голландском городе Маастрихт был подписан договор, положивший начало Европейскому союзу (ЕС). Казалось бы, резкое усиление популистов во всем мире и евроскептиков в ЕС, Brexit и победа на выборах в США Дональда Трампа делают юбилей печальным. Однако ЕС хоронили уже столько раз, что к таким ожиданиям стоит отнестись осторожнее.

Financial Times пишет, что, несмотря на негативный эффект Brexit, европейская экономика стабильно растет последние 3,5 года, безработица вернулась к однозначным цифрам, а показатели экономического самочувствия достигли высочайших уровней за последние шесть лет. В прошлом году темпы роста европейской экономики обогнали темпы роста американской (на 0,1% за год и на 0,5% в IV квартале).

Хорошее самочувствие экономики не в последнюю очередь результат жизнеспособности европейской политической системы. Система жива, если в ответ на вызовы и кризисы она умеет быстро формировать альтернативы, говорит политолог Алексей Макаркин.