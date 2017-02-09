За что платит штрафы Deutsche Bank

В минувшие выходные в крупных немецких газетах вышла полосная реклама Deutsche Bank. Его гендиректор Джон Крайан принес извинения за «серьезные ошибки» банка и необходимость платить штрафы, из-за которых второй год подряд банк завершает с убытком. Ошибки прошлого стоили банку не только денег, но и «репутации и доверия», говорится в обращении Крайана.

За последние два месяца Deutsche заключил два мировых соглашения. В декабре он согласился заплатить $7,2 млрд, чтобы урегулировать обвинения минюста США. В предкризисные годы Deutsche продавал инвесторам под видом надежных инструментов ипотечные облигации subprime. В кризис начались массовые дефолты по этим бондам, и инвесторы понесли убытки. Такие нарушения допускал не только Deutsche. В кризис 2008 г. Барак Обама, занявший пост президента США, пообещал заставить «жирных котов» платить за прошлое – вот они и платят. Аналогичные соглашения подписали уже Bank of America, JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo. С учетом Deutsche и Credit Suisse набегает немало – $58 млрд.

Второе соглашение Deutsche подписал на прошлой неделе, оно касается зеркальных сделок российского офиса. Урегулирование обвинений департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) и британского управления финансовых услуг (FCA) обошлось Deutsche в $630 млн. Они обвиняют банк не в самих зеркальных сделках – сами по себе они законны, – а в отсутствии эффективных антиотмывочных процедур. Это дало возможность в 2011–2015 гг. «коррумпированной группе банковских трейдеров и офшорных компаний тайно вывести из России более $10 млрд», констатирует DFS. Московский офис Deutsche покупал для российских клиентов за рубли акции местных голубых фишек, а лондонский продавал те же акции и на ту же сумму, но уже за доллары. Зеркальные сделки были для клиентов убыточны: по ним нужно было платить немаленькие комиссионные. Деньги оседали в кипрских, эстонских и латвийских банках.

Руководство Deutsche о зеркальных сделках долго не знало, поскольку они совершались дистанционно из московского офиса, часто одним и тем же трейдером. Чьи это были деньги, тоже не известно, но ранее The New Yorker писал про чеченский след, а Bloomberg сообщал, что некоторые активы на этих счетах принадлежат людям из близкого окружения Владимира Путина.

Отчасти немецкому банку просто не повезло в Москве: его использовали для непрозрачных и, возможно, неблаговидных операций. Сообщил о них регуляторам нескольких стран сам Deutsche, поняв, что дело неладно. А дальше открылись глубины финансового зазеркалья. На родине Deutsche за зеркальные сделки не наказали – местный финансовый регулятор Bafin не нашел подтверждений, что банк занимался отмыванием. Российский ЦБ оценил нарушения в 300 000 руб. – видимо, счел, что ничем из ряда вон выходящим Deutsche в России не занимался: такая у нас бизнес-среда.

Но это еще не все. К Deutsche остаются претензии у довольно грозного регулятора – минюста США, и выплаты по соглашению с ним могут быть большими. Крайан в газетных извинениях говорит, что вина за нарушения лежит на «нескольких сотрудниках». Может быть, хотя бы от минюста США мы узнаем больше подробностей о том, чем занимался российский офис Deutsche?