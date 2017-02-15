«Детский мир» дозрел до IPO

На биржу группа компаний «Детский мир» засобиралась еще несколько лет назад. В 2013 г. о планах провести IPO ритейлера заявил Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система», которая контролировала 100% компании. Правда, компании с самого начала все что-то мешало реализовать задуманное. То разразился российско-украинский конфликт, Крым стал российским, в отношении российских компаний, чиновников и политиков Запад ввел санкции, Россия ответила контрмерами... То неприятная история случилась непосредственно с самой «Системой»: началась национализация одного из ключевых активов корпорации – нефтяной компании «Башнефть», а Евтушенков даже на несколько месяцев оказался под домашним арестом. Тут уже не до иностранных инвесторов и IPO.

Возможно, такая задержка во времени оказалась даже на руку компании. Своим нынешним видом «Детский мир» во многом обязан генеральному директору Владимиру Чирахову и его новой команде, которая как раз за последние три года превратила ритейлера из рядового продавца детских товаров, хоть и с известным советским брендом, в лидера отрасли. Команда Чирахова пришла в «Детский мир» в конце 2012 г., далеко не в лучшее время в истории ритейлера, который после безудержного роста накануне мирового кризиса 2009 г. столкнулся с финансовыми проблемами. Компания показывала убытки, ее тянул на дно огромный долг, новые магазины почти не открывались, директора сменялись каждый год. «Система» даже вынуждена была продать Сбербанку блокпакет за 3,4 млрд руб., чтобы частично снизить долг.

Чирахов получил карт-бланш от «Системы» на наведение порядка в ритейлере. В том числе поэтому он согласился возглавить «большую и неэффективную компанию»: это был шанс, который выпадает раз в жизни, вспоминал он в разговоре с «Ведомостями». С первого дня новый гендиректор ритейлера начал борьбу с издержками: порезал рекламный бюджет на 150 млн руб., закрыл VIP-столовую в центральном офисе, сократил число персональных автомобилей для топ-менеджеров с 17 до двух, число сотрудников в головном офисе – на четверть; его команда заново выстроила отношения с поставщиками и контрагентами. Результат не заставил себя ждать: с 2012 по 2015 г. выручка и чистая прибыль группы компаний «Детский мир» выросли более чем вдвое – соответственно до 60,5 млрд и 1 млрд руб. Далеко не все продавцы детской одежды пережили кризис, и дефицит достойных конкурентов подыграл «Детскому миру».

В итоге к концу 2015 г. «Система» продала 23,1% «Детского мира» Российско-китайскому инвестиционному фонду (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) за 9,75 млрд руб.; перед этой сделкой ритейлер был оценен в 42 млрд руб. Спустя год компания провела и IPO: инвесторы приобрели акции компании по 85 руб. за бумагу, стоимость компании составила 63 млрд руб. Это размещение стало действительно знаковым на рынке – одним из немногих за последние несколько лет настоящих IPO.