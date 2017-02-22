От редакции
Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: От редакции: Банк «Бедность»

Банк «Бедность»

Зачем РПЦ пополнять ряды микрофинансовых организаций

Предложение патриарха Кирилла создать «банки для бедных», прозвучавшее 26 января во время выступления в Госдуме, зажило собственной жизнью. Его уже обсудили в Общественной палате, а во вторник агентство «Москва» сообщило, что некий православный бизнесмен готов открыть такой банк и уже патентует шесть предполагаемых названий. По мысли неназванного бизнесмена (его позицию передает президент Первой патентной компании Анатолий Аронов), новый банк будет заниматься микрокредитованием (на сумму до 1 млн руб.) под низкие проценты физических лиц для открытия бизнеса. Банк будет получать долю в открывшихся на его деньги компаниях, которую в дальнейшем заемщики смогут выкупить.

Интервью - Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира
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