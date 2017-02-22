Банк «Бедность»

Предложение патриарха Кирилла создать «банки для бедных», прозвучавшее 26 января во время выступления в Госдуме, зажило собственной жизнью. Его уже обсудили в Общественной палате, а во вторник агентство «Москва» сообщило, что некий православный бизнесмен готов открыть такой банк и уже патентует шесть предполагаемых названий. По мысли неназванного бизнесмена (его позицию передает президент Первой патентной компании Анатолий Аронов), новый банк будет заниматься микрокредитованием (на сумму до 1 млн руб.) под низкие проценты физических лиц для открытия бизнеса. Банк будет получать долю в открывшихся на его деньги компаниях, которую в дальнейшем заемщики смогут выкупить.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров