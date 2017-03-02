Новый повод для гордости

Крымская мобилизация выветривается, но свое место в пантеоне национальной славы присоединение Крыма заняло, и это высокое второе место. Как следует из результатов нового опроса «Левада-центра» об источниках гордости и стыда россиян, спустя почти три года после вхождения полуострова в состав России оно вызывает чувство гордости у 43% россиян. Это вдвое меньший процент, чем у бессменного лидера списка – победы в Великой Отечественной (83%, стабильная с начала замеров еще в конце 1980-х гг. доля), но он выше других классических ответов о гордости – лидерства в освоении космоса (41%, максимум – 61% в августе 2008 г.) и великой русской литературы (36%, максимум – 49% в том же августе 2008 г.).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров