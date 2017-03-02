Навстречу WADA

В среду в Красноярске на заседании оргкомитета Универсиады 2019 г. Владимир Путин заявил о необходимости очищения отечественного спорта от допинга. Любопытно, что в его выступлении не было инвектив в адрес неназываемого мирового сообщества, в конъюнктурных политических интересах формирующего «негативные образы стран и народов», как прошлым летом после презентации «доклада Макларена» или дисквалификации российских паралимпийцев. Президент снова отрицал наличие какой-либо «госпрограммы» допинга, но признал случаи его применения и провал старой российской системы контроля, призвал прислушаться к требованиям WADA.

На фоне резких заявлений профильных чиновников и депутатов Путин выглядит миротворцем, стремящимся смягчить конфликт с международными спортивными организациями, готовым пойти на частичные уступки.

Слова президента можно рассматривать, как призыв восстановить взаимоотношения, как сигнал международному спортивному сообществу и отечественным чиновникам, тренерам и атлетам, считает политолог Алексей Макаркин. Антидопинговое расследование СКР продолжается, допрошено несколько десятков спортсменов и чиновников, но его острие направлено против бежавшего в США бывшего руководителя РУСАДА Григория Родченкова, который, по версии следствия, и склонял спортсменов к употреблению допинга.