Эффект Гааги

Слушания по иску Украины к России в Международном суде ООН могут обернуться для России дополнительным репутационным ущербом.

Слушания, проходящие 6–9 марта, касаются предварительных мер по иску. Истец просит cуд потребовать от России усилить контроль над границей и не допускать проникновения на территорию Украины «денег, оружия, транспортных средств, инструкторов или вооруженных групп», а также воздержаться от дискриминации крымских татар и этнических украинцев на территории Крыма. Решение о предварительных мерах может быть вынесено в течение одного-двух месяцев. После этого суд будет решать, соблюдены ли сторонами требования по приемлемости иска, в частности о предварительных переговорах сторон. Иск Грузии к России в 2008 г. был отклонен именно из-за несоблюдения последнего условия, на этот раз предварительные переговоры проведены.