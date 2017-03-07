От редакции
Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: От редакции: Эффект Гааги

Эффект Гааги

Международный суд ООН по Украине едва ли остановит конфликт, но может заставить Россию оправдываться

Слушания по иску Украины к России в Международном суде ООН могут обернуться для России дополнительным репутационным ущербом.

Слушания, проходящие 6–9 марта, касаются предварительных мер по иску. Истец просит cуд потребовать от России усилить контроль над границей и не допускать проникновения на территорию Украины «денег, оружия, транспортных средств, инструкторов или вооруженных групп», а также воздержаться от дискриминации крымских татар и этнических украинцев на территории Крыма. Решение о предварительных мерах может быть вынесено в течение одного-двух месяцев. После этого суд будет решать, соблюдены ли сторонами требования по приемлемости иска, в частности о предварительных переговорах сторон. Иск Грузии к России в 2008 г. был отклонен именно из-за несоблюдения последнего условия, на этот раз предварительные переговоры проведены.

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