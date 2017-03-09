От редакции
Статья опубликована в № 4276 от 09.03.2017 под заголовком: От редакции: Разноэтажная Россия

Разноэтажная Россия

Как рассказывать остальной стране о московском мегапроекте сноса хрущевок

Резкая диспропорция в уровне жизни и бюджетной обеспеченности регионов не позволяет власти придерживаться единого подхода к обещаниям в социальной сфере. Любопытно, как будет подаваться государственной пропагандой московский проект замены хрущевок современным жильем, имеющий явный предвыборный характер.

Проект постепенно обрастает подробностями. Мнение о том, что он отвечает предвыборным целям и мэра, и президента, едва ли не консенсусное. Цель – повлиять на настроения миллионов москвичей, чье электоральное поведение обычно наиболее независимо по сравнению с жителями других регионов.

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