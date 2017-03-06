Под снос в Москве могут попасть не только хрущевки, но и девятиэтажки

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Это самый масштабный проект Собянина за время руководства городом. Он собирается снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив в современные дома 1,6 млн человек.

На первых порах дома будут расселяться за счет бюджета, без привлечения инвесторов, рассказали «Ведомостям» несколько московских и федеральных чиновников. «Собянин хочет оставить большой след в истории Москвы, он искренне верит в программу, и у него есть желание реконструировать кварталы пятиэтажек, переселив людей в комфортное жилье так, чтобы все были довольны, – рассказывает один из московских чиновников. – Принципиальная позиция – жителей переселять в те же районы с минимальным коэффициентом уплотнения, со строительством детских садов, школ, благоустройством парков». Это историческая миссия Собянина, соглашается федеральный чиновник.

Проект требует огромных затрат, признавал Собянин. Пока все это Москва готова взять на себя. Оператором программы будет Управление гражданского строительства (УГС). Оно будет выполнять функции девелопера, заказывать проекты, нанимать подрядчиков, рассказали несколько чиновников мэрии и человек, близкий к руководству УГС. Управление было создано правительством Москвы пять лет назад для строительства жилья и детских садов за счет городского бюджета. В прошлом году оно сдало в эксплуатацию 768 000 кв. м жилья (рост почти на 25% к 2015 г.). Сегодня в строительстве у УГС находится порядка 1 млн кв. м жилья, говорит сотрудник мэрии.

На встрече с президентом Собянин уточнил, что на запуск программы деньги у города есть. Москва уже решила выделить на реализацию программы 300 млрд руб. – по 100 млрд руб. ежегодно, говорит другой столичный чиновник. В 2016 г. Москва получила рекордный доход – 1,852 трлн руб. при расходах 1,736 трлн. Доходы превысили и все ожидания, и бюджетные проектировки (город планировал получить 1,666 трлн руб.), объясняет аналитик S&P Екатерина Ермоленко. Тем не менее на 2017 г. московские власти заложили рекордный дефицит в 218 млрд руб. (11% доходов). Он увеличивается главным образом из-за роста капитальных расходов – Москва планирует потратиться на городское строительство: в 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на 15% по сравнению с 2016 г. и достигнут 484 млрд руб.

Близкий к мэрии человек утверждает, что с учетом очередников только для переселения граждан понадобится не менее 30 млн кв. м нового жилья.

Городу придется строить дополнительную инфраструктуру, перекладывать сети и т. д., инвестиции в это могут достичь 80 000 руб. на 1 кв. м нового жилья, рассуждает один из крупных девелоперов. То есть затраты на строительство могут составить 2,4 трлн руб.

Точного ответа на вопрос, что именно пойдет в Москве под снос, пока нет и не будет еще несколько месяцев. Но принцип выбора уже понятен. По предварительным оценкам, в новую программу может попасть около 8000 домов, сообщал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. При этом, по данным префектур («Ведомости» ознакомились с ними), типовых пятиэтажных домов, построенных с 1958 г. до конца 1970-х, в городе сейчас около 7000. Власти готовы сносить не только эти дома, говорят чиновники. В Москве насчитывается 560 кварталов со старыми пятиэтажками. Принцип расселения и сноса будет именно квартальный, сказал сотрудник мэрии. Если, например, в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести, продолжает собеседник «Ведомостей». Источник в мэрии также подтвердил это.

Сейчас в правительстве Москвы совещания по поводу новой программы сноса идут практически в режиме нон-стоп, в том числе определяются кварталы, которые будут реконструироваться в первую очередь. Выбрать их планируется к сентябрю, рассказал другой сотрудник мэрии. Главное условие для того, чтобы квартал попал под снос, – согласие жителей, убеждает собеседник «Ведомостей». По его словам, в каждом случае будет проводиться масштабный опрос жителей и решение о сносе пятиэтажек будет приниматься только в том случае, если подавляющее большинство собственников квартир проголосуют за. «Если жители выступят против, то их дома трогать не будут – например, такое вполне возможно в кварталах с кирпичными пятиэтажками сталинского периода», – уверяет он.

В Москве сильное протестное движение, а президент наказал мэру не вызывать недовольства жителей. «Нужно сделать так, чтобы это всё людей устраивало», – объясняет другой человек, принимающий участие в разработке новой программы.

Многое зависит от того, как город будет спрашивать мнение москвичей. «Существующий сейчас механизм обсуждения городом решений с жителями – это профанация», – предупреждает Марина Сидорчук, муниципальный депутат из Хорошево-Мневников – третьего в Москве района по количеству хрущевок после Кузьминок и Перова. «На слушания приходит в полном составе вся управа, сотрудники ГБУ «Жилищник», молодежные движения, советы ветеранов и «прикормленные» общественники, – указывает она. – Немногочисленные сторонние люди, не согласные с официальной позицией, просто закрикиваются и захлопываются».

Московские власти стремятся сделать общественные слушания все более открытыми, демократичными, не раз говорила заммэра Москвы Анастасия Ракова. С 2015 г. информация о них размещается на портале «Активный гражданин», что, по мнению чиновников, привлекает к ним больше внимания и позволяет высказаться всем заинтересованным сторонам. В городе очень много жителей, всегда найдутся недовольные новыми проектами, но Москве надо развиваться в интересах большинства горожан, говорил «Ведомостям» чиновник мэрии.

Даже если девелоперам и застройщикам не позволят участвовать в первых этапах сноса пятиэтажек, скорее всего эта программа пойдет на пользу московскому рынку недвижимости, считает руководитель аналитического центра irn.ru Олег Репченко. Например, власти могут выкупить излишки квартир у девелоперов под переселение жильцов из пятиэтажек, объясняет он. Большинство опрошенных «Ведомостями» девелоперов и строителей надеются, что не сейчас, так позже им удастся принять участие в новой программе.