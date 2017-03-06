Снос пятиэтажек как предвыборная программа Собянина

О старте новой волны сноса пятиэтажных домов в Москве объявлено, когда еще не завершилась программа, начатая предыдущим мэром столицы Юрием Лужковым. Возможно, форсировать события мэрию вынудили приближающиеся выборы. В марте 2018 г. россиянам предстоит избирать президента страны, а в сентябре москвичам – мэра. В таких условиях экономическая составляющая проекта имеет для города меньшее значение, чем социальная, считает заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков. На запуск программы Москва уже готова потратить 300 млрд руб. (см. статью на стр. 01, 04).

Первая программа сноса пятиэтажек была утверждена в 1999 г. Первоначально 1722 приговоренных с сносу дома планировалось демонтировать за 10 лет, но процесс не закончен и за 18 лет: осталось снести еще 71 хрущевку. До 2007 г. реконструкцией кварталов пятиэтажек занимались девелоперы по инвестконтрактам с городом: они расселяли пятиэтажки, строили новые дома, в которых 30% квартир отдавали под переселение, а остальное продавали.

В 2009 г. программа забуксовала – по экономическим причинам и из-за изменения законодательства. Например, в Земельный кодекс были внесены изменения, по которым земля инвесторам могла предоставляться лишь на аукционе. Инвесторы потеряли возможность строить на этих участках; они могли только за свой счет строить стартовые дома и самостоятельно договариваться с собственниками квартир в пятиэтажках, чтобы их переселить. Многие отказались от реконструкции пятиэтажек. В последние годы этим занимались лишь несколько девелоперов – группа ПИК, «Галс», «Крост», а основной объем работ по первой волне сноса выполняет сам город силами УГС.

Продление программы сноса практически невозможно, делал вывод всего несколько месяцев назад заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «При ее реализации мы столкнулись с рядом трудностей: во-первых, отсутствие земли, во-вторых, часть жителей категорически отказывалась переселяться в другие дома. В-третьих, это требует колоссальных ресурсов. Поэтому если смотреть по совокупности, то новая программа практически нереализуема и потребует каких-то очень неординарных решений», – резюмировал он.

Невозможное возможно