Путин рекомендовал Собянину снести в Москве «хрущевки»

Президент России Владимир Путин рекомендовал мэру Москвы Сергею Собянину решить вопрос со сносом пятиэтажных панельных домов («хрущевок»).

«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», - сказал Путин на встрече с мэром. По его словам, «вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее».

В свою очередь Собянин доложил, что программа по расселению жителей столичных «хрущевок» будет завершена в 2017-2018 гг. «Заканчиваем программу реновации жилого фонда, снос «хрущевок». За все годы этой программы переселили 160 000 московских семей, это около 6 млн кв. м реновированного жилья, достаточно большой объем. Остались буквально считанные единицы домов. Думаю, что в 2017–2018 гг. мы вообще полностью закончим эту программу», - пояснил мэр.

При этом Собянин отметил, что в столице еще немало остается некомфортного жилья, «по большому счету, ветхого». «Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше – около 25 млн кв. м, в них проживает 1,6 млн москвичей», - добавил градоначальник.

По его словам, город собирает деньги с москвичей, проживающих в этих домах, для проведения капитального ремонта. «Зайдя туда, мы увидели целый ряд серьезных проблем. Эти пятиэтажки были построены на срок «до строительства коммунизма», как Хрущев говорил, он предполагал, что, наверное, коммунизм наступит через 25, максимум 50 лет», - отметил Собянин. Эти дома находятся в плачевном состоянии: балконы провисли и их можно только срезать, «никак не отремонтируешь». Центральное отопление вмонтировано в стены домов, и для ремонта труб надо выломать все стены либо разместить отопление внутри жилых помещений, что уменьшит и так небольшое пространство. Канализация вмонтирована в стены между квартирами. Чтобы ее отремонтировать, надо снести перегородки между квартирами или вынести стояк. Но выносить некуда, потому что это уже купленное пространство, пояснил Собянин.

Он также отметил отсутствие в таких пятиэтажках подвалов, есть только небольшое пространство. «Чтобы его отремонтировать, надо вскрыть все полы на первых этажах. Стены находятся в очень плохом состоянии. Те, которые в хорошем состоянии, боюсь, что через 10 лет они тоже будут в таком же состоянии. Фасады: швы разошлись, стыки. Печальное зрелище», - констатировал мэр.

Он напомнил, что когда сносили первую серию этих пятиэтажек, то требовались неимоверные усилия. Многие инвесторы, которые взялись за проекты, разорились. И сейчас город взял на бюджет эти проекты и доводит их до логического конца.

«Сегодня бюджет Москвы достаточно устойчивый. Мы рассчитались в основном с долгами, которые нам достались с прежних лет. В этом году неплохие поступления в бюджет, как я уже говорил, налога на прибыль, подоходного налога. Мы имеем запас прочности. Поэтому с точки зрения финансового запуска видим возможности у города. Но есть определенные проблемы, связанные с нормативным регулированием этого процесса», - пояснил Собянин.

По его словам, есть законодательство, связанное со сносом аварийных домов. «Есть варианты сноса в соответствии с гражданско-правовыми сделками, по сути дела, это коммерческий снос, там рыночный выкуп и так далее», - сказал мэр. Ни первый, ни второй вариант не подходит для города. Город не может снести такое жилье ни как аварийное, ни как ветхое. Также невозможно провести капитальный ремонт. «Получается неурегулированная ниша», - пояснил градоначальник.

Раньше такие дома сносили в соответствии с постановлениями правительства Москвы, с законами 90-х гг. «Сегодня это уже, конечно, устарело. И входя в такой проект, было бы хорошо отрегулировать это специальным законом, который мы можем подготовить и внести в Государственную думу. Необходимо изменить ряд норм, регулирующих градостроительные технические нормы», - сказал он. Существующие на сегодняшний день нормативы строительства хороши только для застройки в чистом поле.

«Владимир Владимирович, если бы можно было, я бы попросил помочь и оказать содействие в изменении этой нормативной базы, инициировании специального закона. Мы готовы подготовить такой законопроект, согласовать его так, чтобы мы могли, с юридической точки зрения, реализовать этот проект наиболее эффективно», - сказал Собянин.

«Давайте сделаем это, но исходим из того, и я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь. А здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства. Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало», - ответил мэру Путин.

Программа сноса и расселения старых пятиэтажек должна распространиться на дома «несносимых» серий. Ранее к такому выводу пришли депутаты Мосгордумы и эксперты после совместного заседания думской комиссии по жилищной политике и комиссии по градостроительству.

«У нас нет другого выхода. Мы видим, что программа капитального ремонта в этих домах (пятиэтажках) недостаточно эффективна. Реконструкция в этих домах возможна в единичных случаях. Нет другого выхода, кроме как снос. Нам нужна программа сноса пятиэтажных домов», - сказал председатель комиссии по жилищной политике города Степан Орлов.

По состоянию на сентябрь 2016 г. в Москве оставалось 99 домов сносимых серий, по программе переселения москвичей из ветхих домов первого периода индустриального домостроения новое жилье получили 450 000 жителей. Последние ветхие пятиэтажки будут снесены на западе города в 2018 г. Всего в программу сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения было включено 1722 пятиэтажки серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Стройкомплекс столицы готовит предложение о реновации кварталов с домами несносимых серий. К ним относятся дома серий 1-515, 1-510, 1-511, 1-447 общей площадью порядка 25 млн кв. м.