Мэрия назвала крупнейших застройщиков

В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 8,1 млн кв. м недвижимости, из них 3,34 млн кв. м жилья.

Самым крупным застройщиком в столице, который ввел максимальное количество недвижимости, в прошлом году стала группа компаний «Абсолют», следует из ответа пресс-службы стройкомплекса Москвы (см. таблицу). Компания частично реализовала проекты комплексной застройки на новых территориях, в эксплуатацию сдано около 810 000 кв. м недвижимости (в габаритах наружных стен): 565 000 кв. м квартир, два детских сада и одна общеобразовательная школа, отмечает представитель стройкомплекса.

По сравнению с 2015 г. результат «Абсолюта» снизился: тогда группа сдала более 1 млн кв. м. Компания в основном сдает проекты в новой Москве, согласованные еще подмосковными властями, уточняет московский чиновник. К расширению Москвы «Абсолют» с 7500 га был одним из крупнейших землевладельцев новых территорий. Компания тогда успела согласовать два масштабных проекта – «Первый Московский» площадью 1,3 млн кв. м (149 га в 7 км от МКАД по Киевскому шоссе) и «Переделкино Ближнее» на 1,6 млн кв. м (186 га в 8 км от МКАД по Боровскому шоссе). «Абсолют» не ответил на запрос.

Второй по величине застройщик – казенное предприятие УГС, созданное правительством Москвы пять лет назад для строительства жилья и детских садов за счет городского бюджета. В прошлом году оно сдало в эксплуатацию 768 000 кв. м жилья (рост почти на 25% к 2015 г.).

В пределах старой Москвы это максимальный результат. УГС строит в основном в границах старой Москвы; на присоединенных территориях у компании два проекта – жилые комплексы «Некрасовка» и «В Солнцево». Большую часть построенных квартир предприятие передает городу – под переселение москвичей из сносимого и аварийного жилья. Остальное выставляется на торги. На долю УГС приходится десятая часть продаваемых в столице новостроек, следует из данных Росреестра: за 10 месяцев 2016 г. через электронные торги было продано 2417 квартир.

Замыкает тройку лидеров ООО «Авеста-строй», сдавшее 201 000 кв. м в районе Некрасовка. По данным «СПАРК-Интерфакса», единственный владелец компании – Юрий Сивак. Он хороший знакомый Бориса Громова, знают чиновники, работавшие с экс-губернатором, а его компания «Агроимпекс» – один из крупных землевладельцев в Подмосковье. Связаться с ее представителями не удалось. По данным стройкомплекса, «Авеста-строй» застраивает в Некрасовке несколько кварталов, всего на этой территории введено более 1 млн кв. м.

Среди крупнейших застройщиков Москвы также «Галс-девелопмент», входящий в группу ВТБ. На его счету четыре проекта: два жилых дома, гостиница и многофункциональный комплекс в деловом центре «Москва-сити». «Интеко» и группа «А101», принадлежащие структурам Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева, ввели 466 600 кв. м, из них 174 000 кв. м квартир.

Предложение квартир в новостройках Москвы продолжает расти. В 2014 г. оно составляло 27 000 квартир и апартаментов, а в 2015 г. – 37 500, сегодня в старых границах Москвы представлено 40 400 объектов, указывает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. В 2016 г. Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство 10,17 млн кв. м жилой недвижимости, вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. На конец 2016 г. в Москве действовали разрешения на строительство 18 млн кв. м жилья, сообщал заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Часть этих миллионов уже реализована, но и оставшегося при текущем уровне поглощения и цен хватит еще примерно года на три строительства и продаж, считает руководитель «ИРН-консалтинга» Татьяна Калюжнова.

Следующая волна роста ввода пойдет от разрешений, которые были выданы как раз в 2016 г., считает начальник отдела маркетинга ФСК «Лидер» Ксения Цаплина. По ее мнению, практически все крупнейшие застройщики, работавшие до 2015 г. преимущественно в области, стали переориентироваться на Москву: «Их перетягивает программа реорганизации промзон – у застройщиков появилась возможность осваивать действительно крупные площадки в десятки и даже сотни гектаров, что привело к росту в границах Москвы доли предложения жилья массового сегмента». Старший вице-президент «Галс-девелопмента» Леонид Капров уверен, что спрос начал восстанавливаться. Литинецкая советует не торопиться с выводами – большинство новогодних дисконтов продолжает действовать.