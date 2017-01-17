Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: Бесспорная стоимость

Многие москвичи не могут оспорить кадастровую стоимость

Росреестр начал рассылать отказы подавшим заявления в декабре
Не любую кадастровую стоимость можно пересмотреть
Не любую кадастровую стоимость можно пересмотреть
Евгений Разумный / Ведомости

Владельцы недвижимости и земли в столице столкнулись с проблемами при оспаривании оценки из-за формулировок законодательства и изменения Москвой кадастровой стоимости. Закон позволяет оспорить только действующую стоимость. Но Москва уже в середине минувшего декабря, а не, как обычно, в январе утвердила новую стоимость, по которой будет платиться налог за прошлый год, рассказывает управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик. Стоимость, по которой рассчитывался налог за 2015 г., не применяется и люди лишились законного права снизить налоговое бремя, продолжает он.

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Комментарии  ()
VictorVictor
10:58 17.01.2017
Очередная уловка московских чиновников, продолжающих борьбу с москвичами. Мало того, что предыдущая оценка была сделана "чохом" "от балды" и все цифры кадастровой стоимости были умозрительно "высосаны из пальца" без выезда на место к оцениваемым объектам, так они еще и увеличили ее теперь. На каком основании, интересно? Что улучшился инвестиционный климат и есть спрос на московскую недвижимость? Нет, просто им опять денег захотелось состричь на халяву. На присоединенных к Москве территориях порядок в кадастровом учете не наведен, порядок в адресации тоже не наведен, там полный беспорядок, тем не менее кадастровая стоимость, а соответственно и налоги, увеличивается. А Росреестр, Кадастровая палата, их московские филиалы, а также Департамент городского имущества Москвы и МосгорБТИ на законные требования налогоплательщиков отвечают дежурными бюрократическими отписками, не решая вопросы по существу. В общем все как обычно...
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