Многие москвичи не могут оспорить кадастровую стоимость

Владельцы недвижимости и земли в столице столкнулись с проблемами при оспаривании оценки из-за формулировок законодательства и изменения Москвой кадастровой стоимости. Закон позволяет оспорить только действующую стоимость. Но Москва уже в середине минувшего декабря, а не, как обычно, в январе утвердила новую стоимость, по которой будет платиться налог за прошлый год, рассказывает управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик. Стоимость, по которой рассчитывался налог за 2015 г., не применяется и люди лишились законного права снизить налоговое бремя, продолжает он.