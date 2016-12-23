Отменой моратория на пересмотр кадастровой стоимости воспользовалось большинство регионов

Региональные власти решили, что вернее будет отказаться от моратория
Е. Разумный / Ведомости
До 20 декабря регионы должны были решить, оставят ли они кадастровую стоимость неизменной до 2020 г. или же смогут ее повысить. Такое право дал им закон, принятый в ноябре. Регионы должны будут или ориентироваться на текущую стоимость – это применяется по умолчанию, или на стоимость 2014 г. – в этом случае регион должен принять дополнительное решение, объясняет представитель Росреестра. Такие дополнительные решения, по данным Росреестра, уже приняли Чечня, Липецкая и Магаданская области.