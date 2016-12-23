Отменой моратория на пересмотр кадастровой стоимости воспользовалось большинство регионов

До 20 декабря регионы должны были решить, оставят ли они кадастровую стоимость неизменной до 2020 г. или же смогут ее повысить. Такое право дал им закон, принятый в ноябре. Регионы должны будут или ориентироваться на текущую стоимость – это применяется по умолчанию, или на стоимость 2014 г. – в этом случае регион должен принять дополнительное решение, объясняет представитель Росреестра. Такие дополнительные решения, по данным Росреестра, уже приняли Чечня, Липецкая и Магаданская области.

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