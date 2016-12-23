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Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Пусть будет дороже

Отменой моратория на пересмотр кадастровой стоимости воспользовалось большинство регионов

Бизнес уже готовит ассоциацию для оспаривания оценки
Региональные власти решили, что вернее будет отказаться от моратория
Региональные власти решили, что вернее будет отказаться от моратория
Е. Разумный / Ведомости

До 20 декабря регионы должны были решить, оставят ли они кадастровую стоимость неизменной до 2020 г. или же смогут ее повысить. Такое право дал им закон, принятый в ноябре. Регионы должны будут или ориентироваться на текущую стоимость – это применяется по умолчанию, или на стоимость 2014 г. – в этом случае регион должен принять дополнительное решение, объясняет представитель Росреестра. Такие дополнительные решения, по данным Росреестра, уже приняли Чечня, Липецкая и Магаданская области.

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