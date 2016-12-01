Крупнейшим застройщиком Москвы стало казенное предприятие

За 10 месяцев 2016 г. через электронные торги было продано 2417 квартир, построенных КП УГС, следует из ответа стройкомплекса Москвы и информации, размещенной на сайте «Мосреалстроя» (городской риэлтор). За них город выручил 19,3 млрд руб. За весь 2015 год было реализовано 1764 квартиры УГС на 11,35 млрд руб.

Это казенное предприятие выступает заказчиком-застройщиком строительства жилья и детских садов за счет московского бюджета с 2011 г. Оно получает бюджетные деньги в виде инвестиций и может распределять их по закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На конец 2014 г. полученные УГС от города ассигнования оценивались в 100 млрд руб. Большую часть построенных квартир предприятие передает городу – под переселение москвичей из сносимого и аварийного жилья. Остальное выставляется на торги. Например, в прошлом году из 51 дома, построенного УГС, 30 было передано под переселение, 5 – под городские задачи и 16 – выставлено на продажу.

Квартиры продаются с уже оформленным правом собственности и с отделкой, они расположены в районах с качественной инфраструктурой – с хорошей транспортной доступностью, рассказывал «Ведомостям» представитель компании. Квартиры продаются на электронных торгах, цену раз в полгода определяет независимый оценщик, агентом выступает «Мосреалстрой».

На долю УГС приходится десятая часть всех продаваемых в столице новостроек: в январе – октябре 2016 г. управление Росреестра по Москве зарегистрировало 26 712 договоров долевого участия. Это серьезная доля рынка, для частных застройщиков УГС может стать неприятным конкурентом, считает партнер «Строй-груп» Андрей Закревский. По его мнению, у городской компании другие затраты – она строит на муниципальной земле, т. е. участок достается бесплатно. У коммерческих структур, по его оценке, на землю приходится от 15 до 30% себестоимости. «У города большое количество земли, есть обязательства перед очередниками, программы сноса пятиэтажек – муниципальный застройщик подходит для этих целей как нельзя кстати», – рассуждает Закревский.

За неполные пять лет существования УГС смогло стать одним из крупнейших застройщиков Москвы. Общая площадь квартир в сданных компанией в прошлом году домах составила 610 170 кв. м – самый высокий показатель в границах старой Москвы (см. врез). В среднем в Москве вводится около 3 млн кв. м жилья в год.

УГС строит в основном в границах старой Москвы; на присоединенных территориях у компании два проекта – жилые комплексы «Некрасовка» и «В Солнцево». Если сравнивать с застройщиками присоединенных территорий, то больше построило только входящее в группу «Абсолют» ООО «Олета» (ее представитель на вопросы «Ведомостей» не ответил).

В 2016 г. УГС планирует сдать 467 670 кв. м жилья, сообщил представитель стройкомплекса Москвы.

«Квартиры КП УГС пользуются большим спросом, так как продается уже готовое жилье, с ремонтом – никаких рисков, – комментирует председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. – Порой доходит до ажиотажа – на одну квартиру претендует по 5–7 человек, и на электронной площадке они могут торговаться сутками».

«По сравнению с прошлым годом конкуренция на рынке выросла. Девелоперы выводят большое количество новых проектов, спрос тоже изменился: клиент стал более требовательным и разборчивым», – говорит директор по маркетингу и коммуникациям группы ЛСР Юрий Ильин. По его словам, за ту цену, по которой в 2015 г. продавался комфорт-класс, в этом году можно найти предложения в бизнес-классе на начальных этапах строительства. Доброхотова называет цены УГС «выгодными» для покупателя: они сравнимы со стоимостью новостроек, но имеют пакет документов на собственность.

В целом Москва за 10 месяцев продала 2734 квартиры на 23,3 млрд руб., следует из сообщений «Мосреалстроя». Помимо УГС строят и продают жилье еще две городские компании – «Центр-инвест» и АО «УЭЗ». Нереализованные квартиры проходят повторную оценку, на основании которой возможно снижение стоимости 1 кв. м, и повторно выставляются на торги, говорит представитель стройкомплекса Москвы.