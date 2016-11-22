Серьезного снижения объемов строительства жилья в Подмосковье пока не будет

Правительство Московской области подготовило проект программы «Жилище», рассчитанной на 2017–2027 гг., рассказал «Ведомостям» зампред правительства Московской области Герман Елянюшкин. Такой документ должен разработать каждый субъект в стране, сообщил представитель Минстроя.

Основными проблемами в жилищной сфере в проекте программы «Жилище» Московской области («Ведомости» с ним ознакомились) называются недостаточный уровень обеспеченности жильем, его низкая доступность, наличие аварийного фонда и проблемных объектов с пострадавшими дольщиками. Чтобы все их решить, ежегодно в области должно строиться по 7,5 млн кв. м, сказано в документе. Такое же количество жилья региону рекомендует вводить и Минстрой.

Ввод жилья в Московской области планомерно рос с 2000 по 2015 г., достигнув 8,5 млн кв. м (см. график). В результате на одного жителя Подмосковья приходится 34,5 кв. м – это один из самых высоких показателей в стране; в среднем по России – 24 кв. м. А в 2022 г., согласно областной программе «Жилище», на каждого жителя Подмосковья должно приходиться 36,5 кв. м. Жилье должно стать доступнее: время, необходимое семье из трех человек для приобретения стандартной квартиры площадью 54 кв. м, сократится с 4,1 до 3,9 года.

Ранее Елянюшкин заявлял о необходимости ограничить строительство жилья в регионе. Он объяснял это тем, что перенасыщенность рынка влечет риск незавершения строек, а большие объемы жилья требуют повышенных затрат бюджета на инфраструктуру. По словам чиновника, новые возводимые «квадраты» будут обеспечены всей необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Несмотря на заявленное областными властями ограничение строительства, большого снижения не будет: 7,5 млн кв. м – примерно столько жилья вводилось в области в последние годы, отмечает руководитель аналитического портала irn.ru Олег Репченко. По его словам, при таких объемах строителям сложно реализовать все жилье – цены придется снизить на 30–50%. «По объемам ввода строительный рынок справится, вопрос, справится ли по цене метра», – соглашается партнер девелоперской компании «Химки групп» Дмитрий Котровский. По его словам, в регионе набирает силу такой негативный тренд, как затоваривание в самом низком ценовом классе. Примерно 30% спроса у области отбирает Москва – и эта тенденция также с каждым месяцем все заметнее. Спрос в области уже сейчас ниже предложения и есть риск, что даже доступного жилья окажется слишком много, опасается он.

В 2016 г. Подмосковье введет не менее 8 млн кв. м, а со следующего года начнется снижение, комментирует Елянюшкин. «Процесс строительства – инерционный. Планы по вводу ориентировочные и будут скорректированы», – обещает он. По его словам, количество выданных разрешений на строительство жилья снижается. По словам Репченко, область следует мировому критерию ввода – по 1 кв. м на человека (население области – 7,3 млн человек). Хотя в области до половины новостроек приобретают приезжие, в том числе москвичи, указывает он на потенциальные риски: население региона увеличивается, а качественно уровень обеспеченности жителей не меняется. Если переезжают экономически активные люди, для региона это хорошо, считает Елянюшкин, плохо, наоборот, когда люди живут здесь, а налоги платят в соседнем субъекте.

Областным властям стоит поддерживать застройщиков, чтобы они работали не в убыток и не появлялись обманутые дольщики, считает Репченко. «Для застройщиков, чьи объекты находятся в ближнем поясе области, интересной является социальная часть «Жилища», которая предполагает строительство социальной инфраструктуры за счет финансирования из федерального бюджета с последующей передачей на баланс муниципалитета», – говорит директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов. Реализация программы предполагает финансирование в 28,6 млрд руб., из них 18,6 млрд руб. из бюджета Московской области.