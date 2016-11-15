Подмосковье не резиновое

Для чего мы пытаемся переселить в Подмосковье всю страну – риторически спрашивает зампред подмосковного правительства

Мы давно достигли целевого ориентира – строить по 1 кв. м на человека. В Подмосковье самая высокая обеспеченность жильем – 34,1 кв. м на человека. Таким жилищным строительством мы провоцируем даже не проблемы, а беды», – заявил зампред подмосковного правительства Герман Елянюшкин (интервью с ним см. на стр. 08–09). В числе основных сложностей он называет перенасыщенность рынка: возникает риск незавершения объектов и появления обманутых дольщиков. Не меньшая сложность – большое количество жилья требует повышенных затрат бюджета на социальную инфраструктуру – школы, детские сады, дороги и т. д.

В Московской области строится более 8 млн кв. м жилья в год, это 10% нового жилья в стране. Площадок внутри МКАД мало, они дороги, а на жилье спрос есть всегда, поэтому территория в радиусе 20 км от МКАД застраивается активнее всего, объясняет партнер «Строй-груп» Андрей Закревский.

По данным «Азбуки жилья», около 20% сделок с подмосковными новостройками совершают выходцы из других регионов. В зоне до 20 км от МКАД на них приходится 30% покупок со 100%-ной оплатой, а в Москве – менее 10%, знает гендиректор «Миэль-новостроек» Наталья Шаталина. Средняя цена квартиры эконом-класса в старой Москве, по данным Шаталиной, – 5,8 млн руб., а в пределах 30 км от МКАД – 3,9 млн руб.

Бывший губернатор области Сергей Шойгу требовал, чтобы налоги платились по месту жительства: порядка 1,2 млн жителей Подмосковья работают в Москве и там же платят налоги, а социальная нагрузка лежит на области. Но менять налоговое администрирование в стране из-за одной области сложно, говорил «Ведомостям» подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

«Для чего мы пытаемся переселить сюда всю страну?» – удивляется Елянюшкин.

В других регионах страны недостаточно условий, чтобы люди работали и жили достойно, говорит президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. Лимитами на строительство жилья проблемы не решить, признает Елянюшкин, нужно развивать другие регионы, чтобы люди хотели жить и работать там. «Это проблема федерального уровня. Чтобы люди не стремились только в Москву и область, нужны стратегии экономического развития других территорий, они должны стать привлекательными для бизнеса. Нужно создавать экономические центры в крупных межрегиональных городах – это и работа, и жилищные условия», – соглашается Косарева.

Федеральные власти вроде бы соглашаются. «Правительство стимулирует все регионы развивать собственный экономический потенциал, чтобы люди могли достойно жить и зарабатывать у себя на малой родине, а не вынужденно мигрировать в несколько городских агломераций, где возникает избыточная нагрузка на инфраструктуру», – сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака. По словам представителя, разрабатываются документы территориального планирования, которые должны на федеральном, региональном и местном уровнях обозначить направления развития конкретных территорий.

Одними генпланами проблемы не решить, уверена Косарева.

Московская область уже выдает меньше разрешений на строительство жилья. По словам Елянюшкина, в 2014 г. разрешений было выдано на 6,3 млн кв. м, в 2015 г. – на 5,85 млн, а в текущем – всего на 3,6 млн.

Область пересмотрела и проекты планировок территорий, продолжает Елянюшкин: разрешительная документация в 2012 г. предполагала строительство 145 млн кв. м жилья, что привело бы к росту населения области до 11,2 млн человек (сейчас – 7,3 млн). По нынешним, скорректированным документам можно построить 49 млн кв. м.

Московской области есть смысл развивать малоэтажное строительство, говорит представитель Минстроя. Со следующего года по программе «Ипотека и арендное жилье» застройщикам будут выделяться средства на инженерную, социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру, продолжает он, это будет стимулировать регионы к началу новых крупных жилых проектов.

Москва сокращать жилое строительство не собирается. «Это фактор роста налоговой базы, повышение доходов региона и, соответственно, источник финансирования социальных обязательств», – сказал «Ведомостям» заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Москва концентрирует усилия на комплексном подходе к строительству, уверяет он: создание рядом с жильем новых рабочих мест, развитие в шаговой доступности транспортной и социальной инфраструктуры.

После периода активной застройки Московской области идет тенденция к снижению предложения, признает Владимир Воронин, президент ФСК «Лидер» – одного из крупных подмосковных застройщиков. Сокращение строительства – это, по его словам, следование уже наметившемуся рыночному тренду.

Закревский же уверен, что новая инициатива подмосковных властей похожа на протекционизм: «Дела с продажами идут не очень хорошо, чтобы снизить риск недостроев, необходимо снизить конкуренцию».