В Москве рекордное предложение новостроек

Объемы предложения квартир в новостройках Москвы продолжают расти рекордными темпами. В октябре 2016 г. в Москве на территории между ТТК и МКАД насчитывался 291 корпус новостроек, говорится в исследовании аналитического центра «ИРН-консалтинг». Общее количество квартир в продаже за этот месяц увеличилось на 5% (до 21 829 шт.), а площадь экспонируемого жилья выросла на 4,6% до 1,46 млн кв. м. Это рекордный показатель с кризиса 2008 г.

Максимум количества новостроек был зафиксирован в 2005 г. – 368 корпусов, потом началось снижение, и минимум – 177 новых корпусов – был зафиксирован «ИРН-консалтингом» в 2012 г. А в последние годы предложение на первичном рынке жилой недвижимости в старых границах Москвы постоянно увеличивается, указывает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. Она приводит цифры: по итогам 2013 г. – на 17%, по итогам 2014 г. – на 24%, по итогам 2015 г. – на 62%, а за три квартала 2016 г. – на 11,7%. В целом, по ее данным, в старых границах Москвы сейчас продается 2,17 млн кв. м нового жилья.

Несмотря на кризис, заявок на получение разрешительной документации на строительство меньше не стало. А нынешние условия по согласованию документации стимулируют строить быстрее, комментирует руководитель аналитического портала irn.ru Олег Репченко, в том числе и потому, что разрешения на строительство – срочные, а за срыв сроков приходится платить штрафы. Разрешения на строительство жилья, выданные в январе – сентябре этого года, предусматривают вдвое большие объемы строительства, чем годом ранее, сообщал недавно руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин: «В 2015 г. было 3,221 млн кв. м, с начала 2016 г. – 7,078 млн кв. м».

На этом фоне жилье на первичном рынке дешевеет. По сравнению с сентябрем средняя цена в октябре упала на 2% и составила 197 500 руб., отмечают аналитики «ИРН-консалтинга». Похожие данные у «Миэль-новостроек»: квадратный метр в целом подешевел на 1,5%, а в новой Москве – на 2,5%. «III квартал оказался нетипично активным для рынка новостроек Москвы, а август по объему заключенных договоров долевого участия и вовсе побил все рекорды», – указывает Литинецкая. По данным Управления Росреестра по Москве, таких договоров за девять месяцев этого года было заключено на 69% больше (23 535 шт.), чем за аналогичный период прошлого года.

А вот в Московской области ситуация другая. Если в последние годы область строила по 10 млн кв. м жилья, то в ближайшие годы будет порядка 7,5 млн кв. м, сообщал недавно вице-премьер подмосковного правительства Герман Елянюшкин. По его словам, количество выдаваемых разрешений на строительство снижается. Участники рынка уже почувствовали это: в октябре предложение жилья комфорт-класса (75% от общего предложения) здесь составило 2,887 млн кв. м, что на 9% меньше по отношению к январю 2016 г., указывает руководитель аналитического центра девелоперской компании ОПИН Денис Бобков. Вышедшие на рынок за последние два года бюджетные новостройки Москвы оттягивают спрос из Подмосковья, говорит представитель компании Est-a-Tet (см. инфографику). Если два года назад в Москве невозможно было найти новостройку дешевле 140 000 руб. за 1 кв. м, то сейчас есть и за 100 000 руб., объясняет Репченко: «Строители ведут себя как игроки нефтяного рынка: цена ниже, поэтому продать нужно больше. Возможно, это борьба за долю рынка».