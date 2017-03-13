Возвращение прикомандированного

Статью в «Новой газете» об уходе из «Роснефти» и со службы в ФСБ генерала Олега Феоктистова (вице-президента и начальника службы безопасности компании) прокомментировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин: по его словам, Феоктистов вернулся на военную службу (т. е. все-таки обратно в ФСБ?).

Слухи об изменении статуса Феоктистова вызвали бурление в узких московских политических и бизнес-кругах. Его фигура явно демонизируется, похоже, что он стал очередным «Доктором Зло», примерно как в 1990-е гг. этим титулом владел помощник министра внутренних дел Владимира Рушайло Александр Орлов, а чуть позже – начальник Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Юрий Заостровцев. Феоктистову приписывают оперативную разработку таких высокопоставленных арестантов, как бывший губернатор Кировской области Никита Белых и министр экономического развития Алексей Улюкаев. Профессиональную оценку Феоктистову дал в «Новой газете» бывший генерал ФСКН Александр Бульбов, сам оказавшийся в 2007 г. в его разработке.

До лета 2016 г. Феоктистов был заместителем начальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и после того, как начальник управления генерал Сергей Королев возглавил СЭБ, по данным агентства «Росбалт», претендовал на освободившуюся должность, но был прикомандирован в «Роснефть» на должность начальника службы безопасности компании.

Стоит отметить, что в функции УСБ входит не только защита сотрудников спецслужбы от внешних посягательств и борьба с коррупцией внутри ФСБ, но и взаимодействие с аппаратом прикомандированных сотрудников. Прикомандированные в различные органы власти и экономические субъекты для присмотра офицеры МВД и КГБ-ФСБ – еще советская практика. В 1990-е гг. чекистов или милиционеров из УБОП нередко ставили на должности вице-губернаторов, а с расцветом госкомпаний и госкорпораций в 2000-е – в эти корпоративные структуры. Формально это мотивируется тем, что надо прикрыть важные (и часто действительно важные) направления, но на практике речь также идет о достойном завершении карьеры с хорошим вознаграждением. Но статус прикомандированных в самой спецслужбе понижается – так, Феоктистов в ФСБ имел прямой выход на директора и право подписи в вопросах о начале тех или иных оперативных разработок и вряд ли сохранил эти возможности в «Роснефти». Возвращение с хлебного места обратно в ФСБ – большая редкость, и, если это произошло с Феоктистовым, значит, он нужен для очередных свершений по основному месту работы.