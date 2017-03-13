Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Человек недели: Олег Феоктистов

Возвращение прикомандированного

Генерал Феоктистов как новый «Доктор Зло»
Олег Феоктистов, по словам Игоря Сечина, вернулся на военную службу
Олег Феоктистов, по словам Игоря Сечина, вернулся на военную службу

Статью в «Новой газете» об уходе из «Роснефти» и со службы в ФСБ генерала Олега Феоктистова (вице-президента и начальника службы безопасности компании) прокомментировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин: по его словам, Феоктистов вернулся на военную службу (т. е. все-таки обратно в ФСБ?).

Слухи об изменении статуса Феоктистова вызвали бурление в узких московских политических и бизнес-кругах. Его фигура явно демонизируется, похоже, что он стал очередным «Доктором Зло», примерно как в 1990-е гг. этим титулом владел помощник министра внутренних дел Владимира Рушайло Александр Орлов, а чуть позже – начальник Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Юрий Заостровцев. Феоктистову приписывают оперативную разработку таких высокопоставленных арестантов, как бывший губернатор Кировской области Никита Белых и министр экономического развития Алексей Улюкаев. Профессиональную оценку Феоктистову дал в «Новой газете» бывший генерал ФСКН Александр Бульбов, сам оказавшийся в 2007 г. в его разработке.

Феоктистов ушел из «Роснефти»

До лета 2016 г. Феоктистов был заместителем начальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и после того, как начальник управления генерал Сергей Королев возглавил СЭБ, по данным агентства «Росбалт», претендовал на освободившуюся должность, но был прикомандирован в «Роснефть» на должность начальника службы безопасности компании.

Стоит отметить, что в функции УСБ входит не только защита сотрудников спецслужбы от внешних посягательств и борьба с коррупцией внутри ФСБ, но и взаимодействие с аппаратом прикомандированных сотрудников. Прикомандированные в различные органы власти и экономические субъекты для присмотра офицеры МВД и КГБ-ФСБ – еще советская практика. В 1990-е гг. чекистов или милиционеров из УБОП нередко ставили на должности вице-губернаторов, а с расцветом госкомпаний и госкорпораций в 2000-е – в эти корпоративные структуры. Формально это мотивируется тем, что надо прикрыть важные (и часто действительно важные) направления, но на практике речь также идет о достойном завершении карьеры с хорошим вознаграждением. Но статус прикомандированных в самой спецслужбе понижается – так, Феоктистов в ФСБ имел прямой выход на директора и право подписи в вопросах о начале тех или иных оперативных разработок и вряд ли сохранил эти возможности в «Роснефти». Возвращение с хлебного места обратно в ФСБ – большая редкость, и, если это произошло с Феоктистовым, значит, он нужен для очередных свершений по основному месту работы.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике