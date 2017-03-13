Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: От редакции: Сочи в Москве
В Москве будет как в Сочи
Что сулит жителям пятиэтажек законопроект о реновации
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Внесенный в Госдуму законопроект об особенностях реновации жилищного фонда в Москве – опасная новелла, которая ставит интересы городских властей и застройщиков выше Конституции и защищающих собственность статей Жилищного и Градостроительного кодексов. Принятый в нынешнем виде законопроект может создать в столице государство в государстве, законы которого и правила оказываются выше федеральных.
Согласно проекту мэрия должна установить «порядок, случаи и формы выявления и учета мнения населения по вопросам реализации программы». Это означает, что чиновники могут проводить общественные слушания – а могут и не проводить, придумав какую-то свою «форму» учета мнения жителей, да еще и не во всех «случаях».
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