Патриотический проект и овощи

Все счастливые автократы похожи друг на друга. Но дружить между собой не умеют.

Владимира Путина и Реджепа Эрдогана сравнивают часто и находят много общего как в биографии, так и в манерах правления и в политических устремлениях. Оба харизматики, правят долго и стремятся еще более укрепить личный режим власти, по возможности подавив оппозицию. Новости все время приносят новые подтверждения схожести. Турция только что обвинила Германию в поддержке организаторов попытки переворота в Анкаре в июле 2016 г. (Россия же регулярно обвиняет США в финансировании оппозиции, а также в участии в смене власти на Украине). Одним из следствий неудавшегося переворота стал запланированный на 16 апреля референдум о внесении в конституцию поправок, предусматривающих превращение Турции из парламентской в президентскую республику. Как пишет в The Washington Post профессор Йельского университета турецкого происхождения Сейла Бенхабиб, изменения будут означать дрейф в сторону авторитаризма «по модели Казахстана и России».

Готовясь к референдуму, турецкие власти хотели провести митинги для турецких общин в странах Европы (митинги были запрещены в Германии, Нидерландах, Австрии и Швейцарии, что вызвало новый кризис в отношениях) – это отдаленно похоже на российскую политику строительства «русского мира» и риторику воссоединения «самого большого разделенного народа». Эрдоган даже попросил диаспору рожать по пять детей и закрепляться в Европе, стать ее будущим.