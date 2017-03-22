Как правильно потратить 20 млрд рублей

Ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», который должен начаться в этом году, может стоить 20 млрд руб., а может и 60 млрд и даже больше. Точная цифра не известна, поскольку еще не окончена дефектация корабля. Очевидно, что стоимость ремонта будет зависеть и от возможностей бюджета.

Дорого ли это и нужен ли России авианосец?

В годы, когда модернизация авианосца «Адмирал Горшков» для Индии стоила еще меньше $1 млрд (итоговая сумма составила $2,3 млрд), один индийский морской офицер на вопрос, не лучше ли эти деньги раздать простым индийцам, ответил так. Если каждый индиец получит в результате по $1, то он сходит в кино и съест мороженое, а авианосец – вот он. Ясно, что в российском случае нельзя просто так взять и выбросить корабль, ради сохранения которого в 1990-е гг. были предприняты огромные усилия такими выдающимися людьми и патриотами России, как покойный заместитель командующего морской авиацией Тимур Апакидзе, отказавшийся в тяжелом 1991 году от украинской присяги. Впрочем, беспокоиться о судьбе «Кузнецова» незачем – принципиальное решение о его среднем ремонте принято, вопрос лишь в сроках и цене.

Разумеется, вопрос о необходимости того или иного корабля (и расходов на его строительство и содержание) должен решаться исходя из тех задач, которые стоят перед флотом. Авианосцы часто воспринимаются как инструмент заморской проекции силы, что, несмотря на многочисленные заявления адмиралов и политиков об океанском характере российского флота, до недавнего времени не являлось официальной целью. Задачей «Кузнецова» (как, видимо, и построенного по тому же проекту первого китайского авианосца «Ляонин») являлась борьба в Баренцевом море с противолодочной авиацией противника в так называемый угрожаемый период при развертывании подводных лодок. Однако со времен неудавшейся попытки купить во Франции универсальные десантные корабли типа «Мистраль» на Западе пошли разговоры, что России они нужны как инструмент проекции силы. На самом деле российские адмиралы обосновывали необходимость их покупки потребностями обороны Курильских островов и помощью Камчатке в случае землетрясения, которое могло бы разрушить аэродромы. Сделка с «Мистралями» из-за санкций не удалась, зато «Кузнецов» прошлой осенью действительно поработал таким инструментом – впервые его самолеты наносили в Сирии удары по наземным целям. Раз уж военно-морское присутствие в Сирии планируется сохранить, то и у «Кузнецова» будут задачи. Важно, однако, не слишком увлекаться опасным для России в исторической ретроспективе мореманством и не тратить средств на сверхдорогой новый авианосец или, скажем, «русский «Мистраль», а просто качественно, желательно побыстрее и за разумную цену отремонтировать имеющийся корабль. Даже 60 млрд руб. – это всего лишь стоимость четырех корветов или одной атомной подлодки. Вместо больших и красивых авианосцев и океанских атомных эсминцев, модели которых демонстрируются на выставках, флоту гораздо нужнее современные противолодочные и противоминные корабли, необходимые для защиты баз, а также, как показал опыт Сирии, хотя бы небольшой собственный транспортный флот.