Выборы без выводов

Экспресс-анализ результатов выборов в Государственную думу показал, что по масштабу фальсификаций они мало отличались от выборов-2011. С учетом того, как проходила регистрация кандидатов и избирательная кампания, можно сказать, что назначение председателем Центризбиркома Эллы Памфиловой вместо Владимира Чурова ничего не изменило. Статистический анализ показывает множество аномалий в результатах 18 сентября; полученные цифры никак не совместимы с предположением о том, что голоса были подсчитаны честно. (Те, кому интересны не статистические, т. е. косвенные, доказательства вбросов, могут посмотреть на доказательства прямые: в сеть выложено множество видеосвидетельств.)

К сожалению, этим простым фактом – «результаты проведенных 18 сентября выборов не представляют мнения российских граждан» – всё и исчерпывается. Свидетельствуют ли результаты «выборов» 18 сентября о популярности Путина, его партии и правительства? Нет. Если бы «Единая Россия» и ее лидеры были популярны, не понадобились бы масштабные вбросы бюллетеней. Есть ли в результатах выборов свидетельства того, что Путин непопулярен и его пребывание у власти близится к концу? Они есть, только если пользоваться принципом «отсутствие свидетельств поддержки есть свидетельство отсутствия поддержки», но это принцип и вообще спорный, а в данном случае есть другие показатели устойчивости режима. Например, в 1991 г., в ситуации, изрядно напоминающей ту, к которой мы идем в последние годы, наблюдалось значительно большее количество проявлений нелояльности к лидеру внутри политической элиты, местных администраций и силовых органов.

Прошедшие выборы ничего не меняют в оценке политической поддержки Путина. Они ничего не добавляют и к тому, что мы знаем о популярности лидеров оппозиции. Если вычесть из результатов «Единой России» те проценты, которые получены с помощью вбросов, доля поддержки оппозиционных партий, конечно, вырастет. Однако комбинация низкой явки и размазанности голосов за оппонентов Путина не дает возможности что-то увидеть здесь. Даже вывод о том, что граждане разочарованы в выборах и не интересуются политикой, сделать, по-хорошему, невозможно. То, что граждане считают бессмысленным участвовать в таких выборах, вовсе не означает, что они не хотят участвовать в настоящих, на которых власть может смениться.

Обидно, что выборы ничего не дали, потому что во многих странах это мощный и тонкий инструмент государственного управления. Он стоит дорого – и дело не в прямых затратах на проведение; настоящие выборы отнимают силы и время и у тех, кто у власти, и у тех, кто хочет их сменить. Однако и выигрыш, по опыту стран – лидеров мирового развития, огромен. А так получается, что мы как будто купили смартфон, но используем его только в качестве будильника. Или фонарика. Конечно, смартфон звенит и светится, но у него есть множество других полезных функций.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»