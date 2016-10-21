Невидимый Кремль

В последние месяцы вокруг Кремля начали сходить с ума системы позиционирования. Автомобили и телефоны начинали считать, что они находятся в аэропорту «Внуково». Эта удивительная аномалия имела, конечно, последствия: мобильные приложения такси выставляли клиентам большие счета (за дорогу из аэропорта), а то и вовсе не могли подать машину – некуда.

В какой-то момент менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов взял несколько приборов GPS и «Глонасс», анализатор частот и исследовал феномен на местности. По результатам исследования получается, что где-то в Кремле, похоже, находится прибор, который подменяет сигнал устройств на гражданских частотах, выдавая себя за навигационный спутник. Этот хакерский прием называется спуфинг, и хотя об экспериментах с его применением известно давно, ярких примеров использования практически не было. Бакунов предполагает, что «Внуково» на месте Кремля появилось затем, чтобы отпугивать беспилотники: производители запрещают им летать в аэропортах. Эта версия представляется правдоподобной еще и потому, что любой пилотируемый – даже удаленно – транспорт легко обнаружит Кремль с помощью спутниковой навигации или без нее.

О практическом смысле нововведения говорить не приходится: хочется верить, что безопасность президента ядерной державы не слишком зависит от того, способен ли китайский дрон сфотографировать Красную площадь. Вред от глушилки при том очевиден. Пострадали не только таксисты и их клиенты, но и туристы, потерявшие возможность найти памятник ЮНЕСКО, которым все еще является Кремль, и вообще все водители, не способные теперь воспользоваться навигаторами.

Гораздо важнее, впрочем, символическое значение происходящего. Российское государство прячет не шахту с баллистической ракетой, не потаенный военный НИИ, а Кремль. Со скидкой на цифровую эпоху можно считать, что власть в нашей стране спряталась в домик. И не просто прячется, но делает это принципиально не приличествующим ей хакерским способом.

Уверенный в себе суверен не опустился бы до такой мелочности. Запрет на полеты в Кремле – даже бессмысленный и вредоносный – заслуживал быть законом. Не потому, что так эффективнее или страшнее, а потому, что хотя бы на один клочок земли должен же распространяться суверенитет, хоть где-то должны уважать писанный российским государством закон. Но в Москве и так действует фактический запрет на беспилотные аппараты, столь же недейственный, сколь и всеохватный (чтобы согласовать полет дрона, надо получить больше дюжины разрешений от ФСБ, Росавиации и других организаций).

Чтобы сильнее унизить российское государство, надо было бы разве что физически укрыть Кремль маскировочной сеткой и засыпать еловым лапником.

Автор – редактор «Секрета фирмы»