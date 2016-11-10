Vimpelcom Ltd. и проблемы конкуренции

Многолетняя эпопея Vimpelcom Ltd. в Италии подошла к промежуточному финишу: на этой неделе было объявлено о слиянии третьего и четвертого операторов страны – Wind и Three. Vimpelcom и его партнер, гонконгская Hutchison, получили по 50% в СП, которое теперь владеет крупнейшим (по количеству абонентов) мобильным оператором Италии. Структура владения позволяет оставить громадный долг нового оператора (9,6 млрд евро чистого долга на 30 сентября 2016 г.) за периметрами балансовых отчетов обоих акционеров.

Правда, после того как в структуре сделки покопалась Еврокомиссия, она уже не выглядит для инвесторов столь многообещающей, как в прошлом августе, когда о ней было впервые объявлено. Одним из важных результатов слияния должно было стать сокращение числа операторов в Италии с четырех до трех. У инвесторов была надежда, что европейские антимонопольные органы разрешат такое сокращение, которое должно было оздоровить итальянский мобильный рынок: сокращение конкуренции должно было сделать инвестиции в сети более привлекательными. Но Еврокомиссия, до того уже несколько раз разрешавшая такие сделки, на этот раз уперлась, и объединенному оператору пришлось поделиться инфраструктурой и частотами с новым игроком.

Четвертым оператором станет французская Iliad, уже имеющая опыт выхода на зрелый рынок. В 2012 г. она начала предоставлять услуги мобильной связи во Франции под брендом Free Mobile, проводя агрессивную конкурентную политику. Сегодня она занимает уже 17% французского рынка. Если в Италию она будет выходить с тем же напором, то в результате сделки Wind и Three итальянский рынок ожидает не снижение, а рост конкуренции.

С последствием роста конкуренции Vimpelcom Ltd. как раз сталкивается на другом ключевом для себя рынке – российском. Выйдя в Москву год назад в качестве четвертого оператора, Tele2 не только переманила часть абонентов «большой сотовой тройки», но и заставила ее снизить цены, сделав столичный рынок мобильной связи одним из самых дешевых среди российских регионов. При том что Москва традиционно занимала 30–40% в структуре выручки. Сейчас операторы «большой тройки» один за другим отчитываются о снижении квартальной выручки от мобильных услуг связи в России. И на фоне «Мегафона», сократившего ее почти на 4% год к году, российский «Вымпелком» со снижением менее 1% выглядит чуть ли не лидером (МТС отчитается за III квартал на следующей неделе).

Тем не менее трехлетняя эпоха руководства «Вымпелкомом» Михаила Слободина, провозгласившего поворот компании лицом к клиенту, завершается символическим нулем в графе полученных за эти три года абонентов – как и три года назад, сегодня их 58,1 млн. А конкуренты нарастили абонентские базы. Может, компания сфокусировалась на доходах? Но квартальная выручка «Вымпелкома» от услуг мобильной связи в России за три года и вовсе сократилась на 4,7%.

Возможно, кстати, этого не случилось бы, если бы Vimpelcom меньше увлекался сделками в Европе и обращал больше внимания на российский рынок.