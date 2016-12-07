«Мобильная» осажденная крепость

Оглашая свое послание-2016, президент дважды благодарил отдельные социальные группы. Первый раз – импортозаместившихся тружеников села. Второй – почти строго в соответствии со словами старой советской песни Матусовского и Баснера «Березовый сок» – тех, «кто трудную службу сегодня несет вдали от России».

Спустя несколько дней в российском мобильном госпитале в сирийском Алеппо, вдали от России, погибли две женщины-медработницы.

Цена военных действий в Сирии снова выросла. Россия официально не ведет наземной операции. Но эти две женщины погибли на земле. Россия «уходила» из Сирии. Однако нужды мобилизации населения вокруг «мобильной» осажденной крепости и поддержания рейтинга одобрения деятельности президента потребовали продолжения триумфального сирийского банкета. Это расходы и деньги налогоплательщиков, это смерти и патриотическая истерия на смертях.

Без Сирии наш президент не вполне мировой игрок. Потому что именно там он может сойтись в опосредованной войне с главным противником – Западом. Кровь медработников лежит, как патетически восклицал пресс-секретарь Минобороны генерал Конашенков, «на вас, покровителях террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований».

Сирийская операция давно должна была бы выдохнуться и перестать быть популярной. Теперь, чтобы остаться битвой за правое дело, она должна приносить все больше и больше жертв. И виновными в смертях просто обязаны оказаться «наши западные партнеры». А на чем еще, если не считать борьбы с коррупцией и пятой колонной, должна строиться предвыборная кампания, которую уже не отличить от кампании сирийской?

Эту войну затевали не для того, чтобы мириться с США, а чтобы противостоять Западу, решая внутренние мобилизационные задачи, возвращая героический дискурс российскому телевидению.

В 1971 г. журналист The New York Times Нил Шихэн в предисловии к Pentagon Papers, собранию документов о вовлечении США во вьетнамскую войну, цитировал меморандум Макджорджа Банди, специального советника президента США по национальной безопасности: 7 февраля 1965 г. он убеждал Линдона Джонсона в том, что «по сравнению с издержками от поражения во Вьетнаме эта программа (полномасштабные бомбардировки Северного Вьетнама. – А. К.) окажется дешевой <...> цена усилий покрывает затраты». В политической логике полувековой давности имиджевые победы тоже стоили свеч.

Или мы забыли свой Афганистан? Целое поколение молодых людей, чьи нервы были сожжены дотла войной, которую нельзя выиграть. Или поколение американских jungle-happy, солдат, сходивших с ума в джунглях.

К чему эти человеческие жертвы? К чему эта осажденная крепость по вызову? Дикие расходы на солдат, полицейских и охранников при ресурсно ослабленных здравоохранении и образовании? Мифология конверсии, уже однажды провалившаяся, но повторенная в последнем послании? Все это ради замещения еды и нормальной жизни гордостью за бивуачную смерть в чужой пустыне. А что, людям нравится – кто-нибудь заметил в России антивоенное движение? Минобороны может не беспокоиться за свой бюджет.

Автор – директор программы Московского центра Карнеги