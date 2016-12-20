Президент величия

В декабре 2015 г., по данным «Левада-центра», показатель, который принято называть «рейтингом Владимира Путина», был равен 85%, в нынешнем декабре он равен 84%, т. е. стоит на месте. Устойчивость этого показателя вызывает столько же толков и волнений, сколько его реальные или воображаемые колебания.

Рейтинг недвижен, другие публикуемые параметры, касающиеся мнений публики о власти, шевелятся. Частью эти шевеления – обычная подвижность опросных данных, другие изменения – просто техническая ошибка, за которую приходится приносить извинения. Иногда это реальные колебания в общественных настроениях. Понятны эмоции, которые вызывают все эти изгибы кривой. Одним хотелось бы ее движения вверх, другим – вниз. Но все замечают: эти параметры колеблются, а рейтинг стоит. (Чего тут желать – вопрос непростой. Вряд ли хотят его роста даже сторонники Путина, вряд ли знают даже его оппоненты, что будет в стране, если он упадет.)

Но главные недоумения вызывает кажущееся отсутствие связи или даже противоречие между высотой рейтинга и глубиной экономического кризиса. Сообщений людей о том, что их материальное положение ухудшается, было больше, чем сообщений о его улучшении, в прошлом году в 4,5 раза, в этом – чуть менее чем в 4 раза. Соотношение ждавших ухудшения жизни в России и ожидавших ее улучшения было в конце прошлого года 2:1, в конце нынешнего – 3:4. А рейтинг все около 85%.

Наблюдатели из разных углов политического поля верят и не верят. Как это так, люди недовольны своим положением, но довольны своим президентом? Это противоречит и тому, чему кого-то учили по курсу марксизма-ленинизма, и тому, что мы считаем здравым смыслом. Тогда начинают вспоминать либо про известную веру русского мужика в хорошего царя и плохих бояр, либо про времена культа. Но из того, что сообщают опросы «Левада-центра», не выходит ни этот монархический, ни этот сталинский расклад. Дело в том, что рейтинг Путина – про другое. Он про то, что для россиян важнее всего выразить в ситуации опроса (а рейтинг возникает из нее и только из нее, это далее он существует как политический фактор).

Зря думают, что наши респонденты боятся сказать плохо о начальстве. Такого не было и, по крайней мере, пока нет. С готовностью критикуют, в том числе и Путина. Но дело не в том, за что они его готовы критиковать, – этого рейтинг не отражает. Дело в том, что именно в его деятельности они одобряют. А в разговоре с интервьюером они хотят подчеркнуть, что главное для них – то, что при Путине вернулось, как считается, уважение к России в мире. Россия снова есть великая держава, какой был Союз. За что же ее уважают, в чем видится это уважение, как с этим вяжется хор осуждений – это все вопросы менее важные для людей. Так получилось, что, отвечая на вопрос о деятельности президента, люди говорят о том, как важно для них сознание нашего величия. Оно главный противовес и компенсатор чувства, что живем хуже, чем хотели бы. И в этом качестве оно тем нужнее людям, чем огорчительнее ситуация с зарплатами и ценами.

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»