Приватизационное меню

Я давно говорил, что государственный капитализм в России является выдумкой, а рост госсобственности – вовсе не стратегический курс, а лишь этап передела активов, транзитный период по переводу компаний из одних частных рук в другие, более соответствующие политическому моменту. Что, собственно, сейчас и происходит. При этом тянуть уже нельзя – новые собственники должны врасти в свои активы, чтобы не стать жертвой нового передела в следующем десятилетии. Поэтому процесс продажи госсобственности будет развиваться. Обратите внимание на заявление Минфина о том, что государство может сохранять контроль над компаниями, имея пакет в 25%, а не 50% плюс 1 акция.

Вопрос в том, как грамотно распределить активы. Мы уже видим примерно следующую модельную схему. Определение будущих обладателей собственности идет кулуарно, однако межклановой борьбы это не отменяет. Аппаратный ресурс задействуется крайне активно, причем еще на этапе определения условий продажи. Все помнят спор о том, является ли «Роснефть» государственной компанией. Но он не единичный. Скажем, менялись условия конкурса на золоторудное месторождение Сухой Лог. Минприроды вначале предлагало вообще не допускать на конкурс компании с иностранным участием, но в итоге требование оказалось более мягким: у участников конкурса должно быть всего лишь 25% госучастия.

Такое распределение собственности приводит и к медийным войнам, и даже к арестам министров. И это главный риск для системы, который может быть отрегулирован только первым лицом в ручном режиме. При продаже доли в «Роснефти» Путину удалось все же погасить намечавшуюся полномасштабную номенклатурную войну, теневой компромисс был найден. И мы получили еще одну новинку – крупные активы могут делить между разными группами влияния.

За активы при этом платят реальные деньги, однако получены они могут быть у самого же государства разными хитрыми и не слишком способами. Населению же предлагается формула «бюджет в итоге получил хорошую прибавку», подавляющая желание вдаваться в скользкие детали и ликвидирующая параллели с нехорошей приватизацией 90-х.

Вопрос теперь в том, удастся ли эту схему растиражировать. И в каждой крупной сделке находить баланс. Ведь только на 2017 г. запланировано еще несколько крупных приватизационных сюжетов. Это прежде всего продажа пакета акций Новороссийского морского торгового порта. Актив интересный, и тут тоже идет возня со схемой продажи. Тем более что акции ОАО «НМТП» есть и у государства напрямую, и у «Транснефти», и ОАО «РЖД». Также в планах продажа 25% минус 1 акция «Совкомфлота», 10,9% акций ВТБ. Обсуждается продажа пакетов акций «Алросы», РЖД и Сбербанка. Сюда же можно отнести и упомянутый Сухой Лог – месторождение даже в 90-е гг. не решились выставить на продажу (точнее, лицензию на месторождение дали одной частной компании, но потом отобрали). А там уж нарисовалось два сильных претендента, где частный капитал партнерствует с «Ростехом» и «Росатомом». И это только начало больших дел.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности