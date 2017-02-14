Два меньшинства

Один из распространенных в социсследованиях способов оценки благосостояния – вопрос о том, что может и чего не может себе позволить ваша семья. За последние годы его результаты давали такую картину. Основная часть россиян (половина или более) определяли свое материальное положение словами «нам хватает денег на питание и одежду, покупка более дорогих вещей, как холодильник или телевизор, вызывает проблемы». Рядом стоят меньшинство в 15–20% тех, кто беднее, и чуть более весомое меньшинство – от одной пятой до трети – тех, кто побогаче. К концу прошлого года размеры этих меньшинств были одинаковы – по 22%. Радоваться этой симметрии не стоит, это был минимум благополучия и максимум неблагополучия, хочется думать, что временный. В январе восстановился обычный для последних лет небольшой перевес (24% против 18%) в пользу семей, что зажиточнее среднего.

Ни бомжей, ни миллионеров представить в выборке не удается. Положение тех и других заслуживает особых исследований, а наши средства дают возможность говорить о положении массовых групп населения. Здесь наибольшую озабоченность вызывает доля тех, кто на краю бедности. Опрос позволяет многое узнать об этой части общества. Две трети здесь составляют женщины. Почти 70% людей в этой группе – в возрасте более 40 лет, а это, по нашим понятиям, уже за перевалом. Треть из них на пенсии. В общем их доход примерно в 1,5 раза ниже среднего по России. В трудном материальном положении здесь оказываются и рабочие (четверть данного сегмента), и служащие (каждый десятый). В четверти таких семей – один-два ребенка. Но другая четверть – одиночки, их в этой группе вдвое больше, чем в среднем по стране. Половина этого контингента проживает в городах среднего размера, треть – в селах, их там существенно больше, чем в среднем по населению, а вот в больших городах этих людей почти вдвое меньше, чем в среднем. Половина бедных имеет среднее специальное и высшее образование. А остальные имеют образование ниже среднего специального.

Тяжело об этом говорить, но в массовом и в чиновничьем сознании все перечисленное – признаки «социально слабого населения». Этих людей принято жалеть, но в общем и целом они считаются стоящими в стороне от основного потока жизни. Их удел – постепенно из этой жизни уходить.

У них есть два общественно значимых ресурса. Один – то время, которое им надо скоротать до этого ухода. Характерно, что идея «жить как можно дольше» среди них на четверть менее популярна, чем среди тех, кто помоложе и побогаче. Это их время можно тратить на сидение в очередях в поликлинику или в контору ЖКХ. Или на то, чтобы сидеть с внуками. Ресурс второй – их голоса как граждан России. Их считают самым надежным электоратом. Надо, однако, учесть, что их готовность прийти на выборы президента, а также отдать за него свой голос не выше, как у нас считается, а ниже средней. Они меньше всех верят политикам.

Да и вообще, именно в их среде самый низкий (77% при среднем 85%) уровень одобрения деятельности Путина. А самый высокий – у другого меньшинства, богатого (88%).

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»