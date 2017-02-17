Россия пока не смогла решить свои проблемы с помощью Дональда Трампа, но зато прочно утвердилась в роли проблемы – для Трампа и его администрации. Выражение «проблема под названием Россия», «проблема Россия» (Russia problem) появилось не сейчас, но за последние несколько месяцев понятие, которое под ним скрывается, разрослось до небывалых размеров.

Сегодня кажется, что «проблема Россия» для США гораздо больше, чем «проблема Америка» для России.

Минувшая новостная неделя в США была почти полностью российской. Вечером в понедельник в отставку отправился советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн. Точные причины не ясны, но они связаны с Россией: Флинн, общавшийся с российским послом в США, либо не имел права вести переговоры о санкциях, либо просто неверно информировал о содержании этих разговоров своих политических руководителей.

В вторник на очередном пресс-брифинге пресс-секретарь Шон Спайсер сообщил, что президент Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации насилия на Украине. Вечером того же дня на сайте The New York Times вышел материал, где со ссылкой на анонимные источники сообщалось, что несколько сотрудников предвыборного штаба Трампа, включая Флинна, поддерживали контакты с российскими спецслужбами.

В среду спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что если санкции против России попробуют смягчить, то он поддержит их включение в свод законов. Отменять санкции, принятые в форме закона, политически во много раз сложнее, чем принятые президентским указом.

Вновь назначенный министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита в Европу призвал государства – члены НАТО вести переговоры с Россией «с позиции силы», а позже отметил, что у него мало сомнений, что «Россия вмешивалась или пыталась вмешиваться в выборный процесс ряда демократических государств». Ни о каких подарках со стороны нового министра иностранных дел Рекса Тиллерсона после его первой встречи с коллегой Сергеем Лавровым тоже слышно не было.

Все это происходило на фоне обсуждения до сих пор не проясненных связей сотрудников Трампа с Россией и напоминаний о том, что ФБР, а также комитеты по безопасности палаты представителей и сената США ведут засекреченные расследования связей нынешних сотрудников Белого дома с Россией.

Трамп, очевидно отбиваясь от нападок, на протяжении этой недели несколько раз попытался предстать «жестким» по отношению к России по сравнению с «мягким» Обамой. «Крым был ВЗЯТ Россией при администрации Обамы. Не был ли Обама настроен слишком мягко по отношению к России?» – написал Трамп в твиттере, демонстрируя, что выглядеть «лучше Обамы» ему важнее, чем придерживаться четкой политической линии.

В свете происходящего трудно представить себе гибкость президента США в переговорах с Россией. Любой его шаг, особенно включающий уступки, будет изучаться под микроскопом. Сейчас не верится даже, что какое-либо окно возможностей, ради которого стоило поднимать бокалы за победу Трампа, вообще существовало. Впрочем, таким окном можно ведь считать и шанс стать для новой администрации большой проблемой. Это точно удалось.