Трамп назвал захватом присоединение Крыма к России

Накануне вечером пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил на брифинге в Вашингтоне, что президент США ожидает от российских властей деэскалации на Украине и возврата Крыма.
«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», - сказал Спайсер.
По его словам, американский президент хочет «поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации». «Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация)», - передало слова пресс-секретаря агентство Reuters.
«Жители США избрали Трампа потому, что он стал говорить о необходимости прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией, с Китаем», - подчеркнул Володин. По его словам, если американский лидер откажется от предвыборных обязательств, то «это уже вопрос к нему».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Крым - это территория России. «Мы свои территории не возвращаем», - подчеркнула она.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что во время телефонного разговора Путина и Трампа вопрос о статусе Крыма не поднимался. Он также сказал, что рано говорить о налаживании отношений между Россией и США, необходимо дождаться окончательного формирования новой американской администрации.
Что появилось в России вместе с Крымом
M.Zmeyev / Reuters
Тема Крыма мгновенно нашла отражение в уличных граффити. На фото рисунок, выполненный командой художников «НЭЗО STREET ART» на одном из домов на Нахимовском проспекте в Москве.
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Д. Абрамов / Ведомости
Крымские вина стали чаще появляться на полках магазинов. Доля крымских виноградных напитков в обороте «тихих вин» в магазинах группы компаний «Дикси» за 2014 г. увеличилась более чем на 20%. В 2014 г. было продано 1,3 млн бутылок, сообщил ритейлер.
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A.Rudakov / Bloomberg
Весной 2014 г. туристам в Москве стали предлагать магниты с новым символом России.
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Е.Биятов / РИА Новости
В конце марта 2014 г. в московском парке «Сокольники» прошел праздник, посвященный включению Севастополя и Республики Крым в состав России. На ярмарке, организованной в эти дни, были представлены города Крыма и национальная кухня каждого региона.
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A.Zemlianichenko / AP
Тема санкций, пришедших в жизнь россиян вслед за включением Крыма в состав России, стала активно использоваться в рекламных слоганах и вывесках.
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А.Житенев / РИА Новости
В январе 2015 г. в подмосковных Химках открылся первый специализированный магазин торговой сети крымских товаров и продуктов питания «Крымское подворье». В сентябре 2014 г. между правительством Московской области и Республикой Крым была достигнута договоренность о поддержке крымских производителей. В Московской области планируется построить 200 магазинов сети.
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З.Джавахадзе / ИТАР-ТАСС
В апреле 2014 г. «Военторг» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «вежливые люди» для выпуска своих товаров. А в мае Минобороны России уже запустило линию одежды под таким брендом. В феврале 2015 г. президент Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника - Дня вежливых людей. Он будет отмечаться 27 февраля.
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Е.Разумный / Ведомости
В январе 2015 г. в Москве появилась новая сеть фастфуда «Крымский чебурек». Одна из первых точек заработала на ВДНХ. В начале года сеть с похожим названием - «Крымские чебуреки» - открылась в Омске, сообщается на сайте регионального информагентства «Омскинформ».
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С.Савостьянов / ТАСС
В 2014 г., по данным министерства курортов и туризма Крыма, в республике отдохнуло 3,8 млн человек. Это на 35% меньше, чем в 2013 г. Весной и летом 2014 г. россиян активно призывали отдыхать в Крыму. На фото баннер, размещенный на Новом Арбате.
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moscomtour.mos.ru
Рекламная кампания «Отдыхай дома. Твой Крым» была развернута весной 2014 г. в 40 городах России. Только в Москве было размещено около 100 билбордов. На фото баннер на Ботанической улице в Москве.
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А.Куденко / РИА Новости
Лоукостер «Аэрофлота» - компания «Добролет» - начал свою деятельность с перелетов в Симферополь 10 июня, однако уже 4 августа приостановил их из-за веденных против него санкций ЕС. На фото пассажир первого рейса авиакомпании «Добролет» в Крым.
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Г.Сысоев / РИА Новости
В апреле 2014 г. по всей России стартовала акция «Подари книги библиотекам Крыма». Всего было собрано около 7000 книг, сообщало агентство «РИА Новости».
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М.Стулов / Ведомости
Новые регионы - Республику Крым и город федерального значения Севастополь - представляют в Совете Федерации сенаторы Сергей Цеков, Ольга Ковитиди и Андрей Соболев и Ольга Тимофеева. Вместе с присоединением Крыма в России появилось отдельное Министерство по делам Крыма, которое возглавил Олег Савельев. До этого он занимал должность замминистра экономического развития.