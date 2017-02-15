Трамп назвал захватом присоединение Крыма к России

Он задался вопросом, не был ли Обама слишком мягок к Москве

Президент США Дональд Трамп написал в микроблоге Twitter о том, что Россия захватила Крым при администрации предыдущего американского президента Барака Обамы.

«Крым был взят Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?» - спросил он в соцсети.

Накануне вечером пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил на брифинге в Вашингтоне, что президент США ожидает от российских властей деэскалации на Украине и возврата Крыма.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», - сказал Спайсер.

По его словам, американский президент хочет «поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации». «Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация)», - передало слова пресс-секретаря агентство Reuters.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду сказал, что обсуждение темы отчуждения Крыма от России является посягательством на целостность территорий государства.

«Крым - это часть России. Любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории... это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», - сказал он в Думе.

Володин предложил дождаться прямых заявлений Трампа по Крыму, так как высказывания Спайсера не могут в полной мере показать точку зрения президента США.

«Жители США избрали Трампа потому, что он стал говорить о необходимости прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией, с Китаем», - подчеркнул Володин. По его словам, если американский лидер откажется от предвыборных обязательств, то «это уже вопрос к нему».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Крым - это территория России. «Мы свои территории не возвращаем», - подчеркнула она.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что во время телефонного разговора Путина и Трампа вопрос о статусе Крыма не поднимался. Он также сказал, что рано говорить о налаживании отношений между Россией и США, необходимо дождаться окончательного формирования новой американской администрации.

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