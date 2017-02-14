Трамп ждет от России деэскалации на Украине и возврата Крыма

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп ожидает от российских властей деэскалации на Украине и возврата Крыма.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал Спайсер на брифинге.

Трамп хочет «поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», уточнил он. «Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация)», — передает слова Спайсера Reuters.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала позицию Вашингтона в отношении Крыма. «Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - говорила она.

В свою очередь сенатор-демократ Бен Кардин написал в соцсети Twitter, что политика Трампа по отношению к России опасна для США. «Шокирует то, что президент США до сих пор отказывается критиковать Россию. Его политика или отсутствие таковой опасны для США», - написал он.

10 февраля газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что, несмотря на заявления людей из команды Трампа, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал антироссийские санкции с российским послом Сергеем Кисляком. Информацию об этих контактах изучает ФБР. Флинн отрицал, что обсуждал санкции с Кисляком, в том числе в разговорах с коллегами в администрации президента. Но когда выяснилось, что контакты с послом имели место и разговоров было несколько, в Белом доме утратили доверие к Флинну. В ночь на вторник он заявил об отставке.

В январе Трамп заявил Times, что готов рассмотреть возможность отмены антироссийских санкции в обмен на договоренность с Кремлем о сокращении ядерных вооружений.