Международные отношения

Трамп ждет от России деэскалации на Украине и возврата Крыма

Об этом заявил его пресс-секретарь Шон Спайсер
Трамп ждет от России деэскалации на Украине и возврата Крыма
Трамп ждет от России деэскалации на Украине и возврата Крыма
Д. Абрамов / Ведомости

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп ожидает от российских властей деэскалации на Украине и возврата Крыма.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал Спайсер на брифинге.

Большинство назначенцев Трампа говорят о России в жестких тонах, но какой будет его реальная политика в отношении Москвы, все еще неясно
Большинство назначенцев Трампа говорят о России в жестких тонах
Но какой будет его реальная политика в отношении Москвы, все еще неясно

Трамп хочет «поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», уточнил он. «Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация)», — передает слова Спайсера Reuters.

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Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала позицию Вашингтона в отношении Крыма. «Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - говорила она.

В свою очередь сенатор-демократ Бен Кардин написал в соцсети Twitter, что политика Трампа по отношению к России опасна для США. «Шокирует то, что президент США до сих пор отказывается критиковать Россию. Его политика или отсутствие таковой опасны для США», - написал он.

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10 февраля газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что, несмотря на заявления людей из команды Трампа, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал антироссийские санкции с российским послом Сергеем Кисляком. Информацию об этих контактах изучает ФБР. Флинн отрицал, что обсуждал санкции с Кисляком, в том числе в разговорах с коллегами в администрации президента. Но когда выяснилось, что контакты с послом имели место и разговоров было несколько, в Белом доме утратили доверие к Флинну. В ночь на вторник он заявил об отставке.

Советник Трампа Майкл Флинн подал в отставку

В январе Трамп заявил Times, что готов рассмотреть возможность отмены антироссийских санкции в обмен на договоренность с Кремлем о сокращении ядерных вооружений.

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Комментарии  ()
VladYur
22:29 14.02.2017
После отставки Флинна Трамп будет самый ярым противником Путина в Северной Америке - иначе его ждет мгновенная политическая смерть.
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