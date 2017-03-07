Глоток теоретического воздуха

Пока не очень понятно, как пройдут предстоящие выборы президента и будут ли они референдумом. Но будут и настоящие выборы – выборы премьер-министра.

Премьерская кампания, собственно, уже стартовала. Выбирать, понятное дело, будет Путин. Но предвыборные выступления с целью привлечения внимания «электората» уже начались. Пока ничего оригинального мы не видим. Доминируют две условные партии простых решений и экономических чудес. Волшебство хороших институтов против волшебства эмиссии. Первые говорят: «Дайте хорошие институты – и все наладится само собой». Вторые: «Дайте денег реальному сектору – и экономика пойдет в рост».

Россия тут вписывается в общемировую картину дефицита свежих идей по стимулированию экономики. Трамп не на ровном месте появился. Простые решения привлекательны тогда, когда сложные перестали работать.

Я понимаю, что борцы за состав следующего кабинета решают свои аппаратные задачи. А то посоветовал бы им попробовать заглянуть чуть дальше, в 2024 г. Ведь есть ощущение, что экономическая политика в 2018 г. изменится не сильно. Почему бы не воспользоваться ситуацией и не поразмышлять о более отдаленном будущем?

Рассуждения об экономике будущего пока в основном носят характер угадывания технологического развития мира (что, кстати, сделать заведомо невозможно). Берется какая-нибудь модная технология (цифровая экономика, ВИЭ) и далее раскручивается по схеме «весь мир уже этим занимается – это точно будущее планеты – если мы не займемся, отстанем на 1000 лет – срочно дайте нам денег на это». В итоге вся наша футурология превращается в попытку выбить бюджетные деньги с целью их благополучного освоения. В любви к госденьгам сторонники хороших институтов не отстают от своих кейнсианских оппонентов.

Между тем картина будущего гораздо сложнее технологического уклада. И она может преподнести немало сюрпризов обоим лагерям. Возьмем вопрос мотивации к труду. Кейнсианцы уверяют, что у нас есть профицит производственных мощностей. Вопрос даже не в том, соответствуют ли эти мощности текущему моменту. А будут ли желающие на них работать? Тот же вопрос и к хорошим институтам. Говорят, что прежде всего надо защитить собственность – и тогда все начнут заниматься бизнесом. Между тем это желание у молодежи скорее падает. В развитых странах фиксируется снижение интереса к накоплению и преумножению собственности. Отсюда, скажем, идея отказа от покупки собственного жилья из-за возможности сохранить мобильность. Молодежи неинтересно копить на что-то или работать на выплату кредитов. Концепции нулевого потребления, психологического дохода, замены экономического роста на экологию и прочее довольно активно продвигаются и формируют экономическое поведение современной молодежи. Может, стоит поразмышлять и об этом – а то в сотый раз читать про эмиссию и институты скучно.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности