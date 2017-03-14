Аналитика / Наше «мы»
Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: Наше «мы»: Время лжеправды

Время лжеправды

Зачем различать истину и ложь
Алексей Левинсон

Правда всегда была одним из важнейших понятий в российской культуре. На правде должна строиться жизнь и частного человека, и всего народа, и тех, кто им правит. Но всегда оказывалось, что жить по правде, найти правду, узнать правду непросто. В советские времена ходила горькая шутка про тогдашние главные СМИ: «В «Известиях» нет известий, а в «Правде» нет правды».

Теперь другие времена, но, как выяснилось из недавнего опроса, почти половина россиян (46%) готова сказать о себе, что «такие люди, как я, часто не могут отличить в СМИ ложную информацию от правды». Не согласных с этим оказалось столько же: 46%. Из ответов на другие вопросы ясно, что речь идет об основных телеканалах. А их охват огромен. «Первый канал» смотрят, по их словам, 66% взрослых жителей России, канал «Россия 1» – 61%. При этом получается, что чем больше люди смотрят это ТВ, тем меньше у них уверенности, что они видят правду (так, среди пожилых смотрят «Первый канал» 79%, а чувствуют, что могут отличить правду от лжи, 43%).

«Шон Спайсер, наш пресс-секретарь, изложил альтернативные факты»
Келлиэнн Конуэй
советник президента США
Лживые факты
Альтернативная реальность добралась до Америки

Обычно думают, что «ящику» больше всех верят домохозяйки. Но по данным нашего исследования получается, что нынешние домохозяйки на первом месте (54%) не по вере в ТВ, а по сомнению в его правдивости. Почти такую же неуверенность (51%) испытывают рабочие. Считается, что легче фильтровать информацию людям с образованием. Но исследование показало, что и среди тех, кто имеет диплом вуза, 41% не всегда могут отличить телеправду от телелжи. Обычно на особом счету у нас руководство – оно знает то, что остальным знать не полагается. Однако и среди опрошенных руководителей четверо из каждых 10 признавались в том же, что и большинство «простых» людей: мол, не знаем, обманывают нас или нет.

Встает вопрос, почему нет всеобщего и полного доверия к СМИ (которые, напомним, большинство россиян считают государственными и выражающими официальную позицию государства)? Ответов три. Первый: зрителям не один раз случалось обнаруживать, что у тех, кто выступает по телевизору, не сходятся концы с концами. Но это не главное. Второй: еще в конце советской эпохи жители страны поняли, что свобода начинается с независимости от официальной пропаганды, с отсутствия безоглядной веры во все, что вещают сверху. Тогда же появилась вера независимым новым СМИ. Но теперь в независимость медиа снова не верят. Потому вернулся и скепсис.

В России происходит тотальное упрощение массового сознания

Третий и главный ответ. Нынешним СМИ и тем, кто ими управляет, не требуется безоговорочное доверие со стороны зрителя/слушателя/читателя. Установки тех, кто диктует правила взаимодействия с аудиторией, направлены на то, чтобы оставить правду в области идеалов, но стереть, ослабить различение истины и лжи в повседневных практиках управления (а деятельность СМИ есть их часть). Почему? Потому что эти практики в недостаточной мере регулируются внешним для управляющих законом/правом и в более чем достаточной мере регулируются их усмотрением, их волей, их силой. А сила и правда находятся в нашей культуре по разные стороны: «Не в силе Бог, а в правде».

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике