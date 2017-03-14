Время лжеправды

Правда всегда была одним из важнейших понятий в российской культуре. На правде должна строиться жизнь и частного человека, и всего народа, и тех, кто им правит. Но всегда оказывалось, что жить по правде, найти правду, узнать правду непросто. В советские времена ходила горькая шутка про тогдашние главные СМИ: «В «Известиях» нет известий, а в «Правде» нет правды».

Теперь другие времена, но, как выяснилось из недавнего опроса, почти половина россиян (46%) готова сказать о себе, что «такие люди, как я, часто не могут отличить в СМИ ложную информацию от правды». Не согласных с этим оказалось столько же: 46%. Из ответов на другие вопросы ясно, что речь идет об основных телеканалах. А их охват огромен. «Первый канал» смотрят, по их словам, 66% взрослых жителей России, канал «Россия 1» – 61%. При этом получается, что чем больше люди смотрят это ТВ, тем меньше у них уверенности, что они видят правду (так, среди пожилых смотрят «Первый канал» 79%, а чувствуют, что могут отличить правду от лжи, 43%).

Обычно думают, что «ящику» больше всех верят домохозяйки. Но по данным нашего исследования получается, что нынешние домохозяйки на первом месте (54%) не по вере в ТВ, а по сомнению в его правдивости. Почти такую же неуверенность (51%) испытывают рабочие. Считается, что легче фильтровать информацию людям с образованием. Но исследование показало, что и среди тех, кто имеет диплом вуза, 41% не всегда могут отличить телеправду от телелжи. Обычно на особом счету у нас руководство – оно знает то, что остальным знать не полагается. Однако и среди опрошенных руководителей четверо из каждых 10 признавались в том же, что и большинство «простых» людей: мол, не знаем, обманывают нас или нет.

Встает вопрос, почему нет всеобщего и полного доверия к СМИ (которые, напомним, большинство россиян считают государственными и выражающими официальную позицию государства)? Ответов три. Первый: зрителям не один раз случалось обнаруживать, что у тех, кто выступает по телевизору, не сходятся концы с концами. Но это не главное. Второй: еще в конце советской эпохи жители страны поняли, что свобода начинается с независимости от официальной пропаганды, с отсутствия безоглядной веры во все, что вещают сверху. Тогда же появилась вера независимым новым СМИ. Но теперь в независимость медиа снова не верят. Потому вернулся и скепсис.

Третий и главный ответ. Нынешним СМИ и тем, кто ими управляет, не требуется безоговорочное доверие со стороны зрителя/слушателя/читателя. Установки тех, кто диктует правила взаимодействия с аудиторией, направлены на то, чтобы оставить правду в области идеалов, но стереть, ослабить различение истины и лжи в повседневных практиках управления (а деятельность СМИ есть их часть). Почему? Потому что эти практики в недостаточной мере регулируются внешним для управляющих законом/правом и в более чем достаточной мере регулируются их усмотрением, их волей, их силой. А сила и правда находятся в нашей культуре по разные стороны: «Не в силе Бог, а в правде».

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»