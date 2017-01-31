Лживые факты

Марта: Я хочу сказать правду.

Баронесса фон Мюнхгаузен: Если человек хочет сказать правду, он имеет на это право. Мне бы хотелось только знать, какую правду вы имеете в виду?

М.: Правда одна.

Б. ф. М.: Правды вообще не бывает. Да. Правда – это то, что в данный момент считается правдой.

Фильм М. Захарова «Тот самый Мюнхгаузен»

Оксфордский словарь не зря выбрал «постправду» словом 2016 г. Не успел начаться новый год, как язык и реальность обогатились новым выражением – «альтернативные факты». Именно их, по словам Конуэй, излагал пресс-секретарь Белого дома Спайсер, говоря о рекордной аудитории на инаугурации Дональда Трампа.

Спайсер привел данные вашингтонского метро о том, что 20 января им воспользовалось 420 000 человек, а в день инаугурации Барака Обамы в 2013 г. – 317 000. Забыв, правда, упомянуть, что первая цифра – это пассажиропоток за весь день, а вторая – на 11 часов. При вступлении Обамы в должность в 2009 и 2013 гг., по данным подземки, за весь день метро воспользовалось 1,1 млн (рекорд) и 782 000 человек соответственно.

О том, что посмотреть на Трампа пришло в разы меньше людей, свидетельствуют и фотографии информагентств.

В ответ на заявление Конуэй об альтернативных фактах, сделанное на телеканале NBC, ведущий Чак Тодд заметил: «Альтернативные факты – это не факты. Это ложь».

Но не прошло и нескольких дней, как уже сам Трамп представил альтернативный факт: оказывается, он победил на выборах по голосам не только выборщиков от штатов (304 против 227), но и избирателей. Ведь за Хиллари Клинтон проголосовало от 3 млн до 5 млн нелегальных иммигрантов! До сих пор официальные данные утверждали, что она получила на 2,9 млн голосов избирателей больше. Но Трамп, не представив доказательств, уже санкционировал расследование «фальсификаций на выборах».

Трамп и его команда, конечно, не изобрели ничего нового. Россия, например, уже не первый год живет в реальности альтернативных фактов. Но это не значит, что они многим не нравятся. Россиянам, вдруг почувствовавшим себя на обочине истории, они помогли «подняться с колен». Американцам, почувствовавшим себя на обочине глобализации, – вообразить, что можно «снова сделать Америку великой».

Как же быть тем, кто не верит в альтернативную реальность? Тут тоже вряд ли можно предложить что-то новое. Быть стойкими, как диссиденты в СССР; терпеливо отделять зерна от плевел и демонстрировать то и другое, как делали блогеры и активисты, разоблачая альтернативные телефакты об Украине и оппозиции; дотошно и скрупулезно разбираться в ситуации, как это делают нидерландские прокуроры в деле с малазийским Boeing.

Потому что правда одна.