Новая группа недовольных

Осенью прошлого года стартап-менеджер из Новосибирска и мать обвиняемого в распространении наркотиков Ирина Логачева (под этим именем она зарегистрирована в соцсетях, предпочитая не раскрывать настоящего, пока идет суд над ее сыном) создала группу в WhatsApp под названием «Запись в сизо». Она внесла в нее первые телефоны товарищей по несчастью из очереди в изолятор. Вскоре о неформальном объединении родственников подследственных и осужденных по «наркотическим» статьям узнали и в группу стали вступать десятки человек в день. Сегодня объединение насчитывает 1280 человек из 29 городов – от Магадана до Москвы. В Петербурге планируют проведение первого митинга. Новосибирская группа объявила об организации сибирского филиала «Руси сидящей».

Статьи 228 и 228.1 Уголовного кодекса не зря называют народными. Более 110 000 человек, по данным судебного департамента при Верховном суде, ежегодно осуждаются за преступления, связанные с наркотиками. По данным доклада Совета Европы, в России на 100 000 жителей самый высокий для Европы показатель заключенных за наркопреступления. Десятки тысяч россиян ежегодно отправляются в тюрьму, часто на сроки свыше 10 лет. Самая многочисленная возрастная группа – молодежь от 18 до 29 лет. В последнее время все больше студентов и тех, кого принято называть детьми из хороших семей. «Эта беда затронула благополучные, социально успешные семьи, только у нас в Новосибирске четыре гендиректора в группе, – говорит Наталья. – Поймите, мы не за отмену статьи, мы против наркотиков, мы – за справедливое судебное разбирательство».

Правозащитники и адвокаты давно говорят, что наказания за преступления, связанные с наркотиками, несоразмерны общественной опасности деяния. Что часто методы ведения следствия сомнительны: наркотики подбрасывают, а сбыт провоцируют. Что экспертизы изъятых веществ низкого качества. Что квалификация правонарушения часто неверная (между хранением и покушением на сбыт слишком тонкая грань). Что проводимая государством репрессивная наркополитика вымывает из экономики страны десятки тысяч молодых людей, но не снижает числа «наркотических» преступлений. Члены сообщества «228.228.1» убеждены: система заинтересована в постоянном раскрытии новых преступлений, а не в их прекращении, а потому во многих уголовных делах против потребителей и курьеров часто фигурируют «неустановленные лица»: они и есть настоящие организаторы, но именно они избегают ответственности.

Поддержка и помощь друг другу, письма чиновникам и открытые петиции – пока главные инструменты сообщества. Пробуждение этой новой, потенциально многочисленной группы недовольных граждан проходит те же стадии, что уже прошли до них защитники городских парков, родители детей-инвалидов и жертвы начальственного произвола: от «как такое может быть?» и «неужели Путин не знает?» до формулирования требований и выбора инструментов давления.

Автор – журналист