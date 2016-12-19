Силуанов пообещал постепенную конвертацию средств от продажи акций «Роснефти»

Конвертация средств от продажи акций «Роснефти» будет проходить постепенно, средства в бюджет поступили из других источников, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. «Конвертация будет происходить постепенно, с тем чтобы давления на курс рубля не было», – цитирует его ТАСС.

При перечислении рублей от сделки по приватизации 19,5% «Роснефти» евро, полученные «Роснефтегазом», не конвертировались, цитирует министра РБК. На вопрос портала, будет ли происходить конвертация евро от приватизации, он ответил, что деньги уже поступили из других источников.

Вопрос о предоставлении «Роснефти» новых налоговых льгот в качестве части сделки по приватизации продолжает обсуждаться, сказал также министр.

16 декабря утром «Роснефтегаз» сообщил, что федеральный бюджет получит 710,8 млрд руб. по итогам приватизации 19,5%-ной доли в «Роснефти». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Путину, что деньги в бюджет перечислены. Путин ранее требовал от Сечина, Минфина и ЦБ согласовать график конвертации валюты, чтобы ее значительный приток не привел к колебаниям на валютном рынке. В тот же день Минфин подтвердил, что получил в полном объеме средства от приватизации 19,5% акций «Роснефти», не назвав конкретную сумму. На запрос «Ведомостей», какая сумма поступила в бюджет и какой был график, в Минфине не ответили.

Давления на рубль не произойдет, валюта постепенно, по заранее согласованному графику будет конвертироваться в рубли, говорил за неделю до этого Силуанов. В периоды перечисления в бюджет налогов и средств по итогам приватизаций госкомпаний ЦБ будет предоставлять ликвидность, заверял ЦБ.